防彈少年團「出場太早」觀眾全傻了　《MIC DROP》藏親筆新年祝福

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大電視台年末歌謠祭壓軸《MBC歌謠大祭典》，31日兵分三地舉行，以「THE LIVE」為主題共邀請38組當紅歌手演出。夯團防彈少年團（BTS）在第一部就出場演出歌曲《MIC DROP》，讓粉絲驚呼：「順序這麼前面！？」

▲《MBC歌謠大祭典》防彈少年團演出。（圖／翻攝自MBC）

《MBC歌謠大祭典》事前沒有節目流程流出，因此粉絲都不清楚演出順序，因此當在其他電視台年末節目都是倒數幾組上的防彈少年團現身時，許多觀眾都嚇了一跳。不過據悉，他們並非只有一段演出，在節目後段仍會上場。

▲《MBC歌謠大祭典》防彈少年團演出。（圖／翻攝自MBC）

他們演出歌曲《MIC DROP》，在最後的「丟麥」則是換成捲軸，上面寫著：「BTS 新年快樂 阿米」向粉絲祝賀新年，驚喜祝福讓粉絲會心一笑。

▲《MBC歌謠大祭典》防彈少年團把「丟麥」換成新年祝福捲軸。（圖／翻攝自MBC）

▲《MBC歌謠大祭典》防彈少年團把「丟麥」換成新年祝福捲軸。（圖／翻攝自MBC）

《MBC歌謠大祭典》31日晚間將分三地舉行，包含日山Dream Center、上岩洞的MBC和臨津閣，以「THE LIVE」為主題，由盧弘喆、潤娥（少女時代）、珉豪 (SHINee) 和車銀優 (ASTRO) 擔任主持人，並邀請包括防彈少年團（BTS）、EXO、GOT7、iKON、TWICE、Wanna One、WINNER、東方神起等共38組當紅歌手演出。