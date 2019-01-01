KAI和Jennie只是開頭？　網瘋傳：D社還有4對情侶要爆！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓媒體《Dispatch》每年1月1日都會爆出一對演藝圈情侶，2019年新春第一爆就是EXO成員Kai與BLACKPINK成員Jennie，兩人都是當紅偶像，消息震驚粉絲圈。不過這或許只是開頭，網路瘋傳神通廣大的「D社」，至少手頭上還有四對情侶要曝光。

▲KAI和Jennie爆出戀情，成為2019年「元旦情侶」。（圖／翻攝自IG）



EXO Kai與BLACKPINK Jennie被拍到深夜在公園約會，兩人帶著同款不同色的情侶毛帽，手緊牽著彼此，Kai更把當天約會的照片上傳到Instagram，掌鏡人正是Jennie。SM娛樂也證實：「兩人是對彼此擁有好感的關係。」等同承認戀情。

▲KAI和Jennie同時間在巴黎，並都上傳了巴黎鐵塔的照片。（圖／翻攝自IG）

不過隨後網路上也瘋傳小道消息，指總是精準掌握藝人戀愛消息的《Dispatch》，手頭上至少就還有4對明星情侶等著曝光。雖然消息並未得到證實，但由於《Dispatch》跟拍模式常採取「長期抗戰」，即使拍到鐵證也會等待時機才曝光消息，因此讓不少粉絲都表示既期待又怕受傷害，一方面好奇一方面也期待：「希望不是我家愛豆。」

▲網友爆料「D社」手頭上還有四對情侶要曝光。（圖／翻攝自推特）

《Dispatch》近年來「成績斐然」，歷年來的元旦CP就包括2013年Rain和金泰熙、2014年潤娥和李昇基、2015年李政宰和名媛林世玲、2016年JYJ金俊秀與EXID成員Hani，以及2018年G-Dragon和前After School成員珠妍，以及2019年最新的KAI和Jennie，除了YG娛樂對戀情極少正面回應外，其他全都是承認戀愛中，命中率非常高。