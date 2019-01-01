上萬網友請願：廢除D社！　鐵粉睡前笑「科科要爆誰」起床後崩潰

記者蕭采薇／綜合報導

南韓媒體《Dispatch》每年1月1日都會爆出一對演藝圈情侶，2019年新春第一爆就是EXO成員Kai與BLACKPINK成員Jennie，兩人都是當紅偶像，消息震驚粉絲圈。但這也引起粉絲不滿，上青瓦台請願要求「廢除D社」。

▲KAI和Jennie在元旦爆出戀愛消息，男方經紀公司承認「兩人互有好感」。（圖／翻攝自IG）

在Kai和Jennie新聞爆出後，南韓總統府的「青瓦台國民請願留言板」上接連出現了請願文章，認為「Dispatch無視藝人的人權，持續侵犯藝人們私生活。藝人有受到尊重的權利，所以要求Dispatch停刊。」目前連署人數較多的一篇，一天內在就達到了1萬3000名網友連署。

▲上萬網友在青瓦台請願要求「廢除D社」。（圖／翻攝自韓網）

不過也有部分網友認為，這只是粉絲崩潰的情緒出口，更拿出截圖佐證，表示有粉絲1日凌晨還留下「Dispatch要爆誰呢？好好奇喔！科科」的看熱鬧留言，發現主角是自己偶像後，便改口氣罵：「D社去死吧！請不要以『觀眾有知道的權利』侵犯藝人的私生活。」此截圖已在韓網傳開，被笑稱：「雙標打臉現場。」

▲KAI和Jennie在元旦爆出戀愛消息，男方經紀公司承認「兩人互有好感」。（圖／翻攝自IG）