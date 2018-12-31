善美「惡魔視角」渾圓胸型全都露　柾國瞬間石化「眼神不敢動」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大電視台年末歌謠祭壓軸《MBC歌謠大祭典》，31日兵分三地舉行，以「THE LIVE」為主題共邀請38組當紅歌手演出。女歌手善美性感帶來歌曲《Siren》的演出，從正上方拍攝的鏡頭讓她低胸穿著的渾圓胸型全都露，讓觀眾大喊：「這是惡魔視角！」

▲《MBC歌謠大祭典》善美「惡魔視角」辣翻。（圖／翻攝自MBC）

▲《MBC歌謠大祭典》善美「惡魔視角」辣翻。（圖／翻攝自MBC）

善美性感演出歌曲《Siren》，一開始就出現從上方拍攝的鏡頭，震撼的視覺衝擊讓觀眾大喊：「這個有兇！」善美在演出最後也走入藝人席，帶著主持人和現場藝人共舞夯曲《Gashina》。包括Wanan One和WINNER都跟著熱跳，不過粉絲也發現的站在前方的防彈少年團柾國，似乎是因為善美穿得太性感，反而連看都不敢看，直挺挺站在原地，也引起討論。

▲《MBC歌謠大祭典》善美和現場藝人共舞夯曲《Gashina》。（圖／翻攝自MBC）

▲善美和現場藝人共舞夯曲《Gashina》，柾國在前方不敢回頭看。（圖／翻攝自MBC）

《MBC歌謠大祭典》31日晚間將分三地舉行，包含日山Dream Center、上岩洞的MBC和臨津閣，以「THE LIVE」為主題，由盧弘喆、潤娥（少女時代）、珉豪 (SHINee) 和車銀優 (ASTRO) 擔任主持人，並邀請包括防彈少年團（BTS）、EXO、GOT7、iKON、TWICE、Wanna One、WINNER、東方神起等共38組當紅歌手演出。

▲《MBC歌謠大祭典》善美性感演出。（圖／翻攝自MBC）