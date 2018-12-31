ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

三大台只有MBC做到！《歌謠大祭典》歌單0外流　原因曝光粉秒懂

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大電視台SBS、KBS和MBC，每到年末的歌謠祭可說是KPOP界盛事，不僅讓觀眾死守在螢幕前看各家歌手的精彩演出後，事前包括特別舞臺合作的劇透，也是粉絲關注的重點。今年31日壓軸舉行的《MBC歌謠大祭典》，卻是唯一沒有發生演出流程事前外流的節目，原因也隨之曝光。

▲▼防彈少年團（BTS）、EXO、TWICE、Wanna One都將出席《MBC歌謠大祭典》。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團、EXO、TWICE、Wanna One都將出席《MBC歌謠大祭典》。（圖／翻攝自推特）

《MBC歌謠大祭典》31日晚間將分三地舉行，包含日山Dream Center、上岩洞的MBC和臨津閣，以「THE LIVE」為主題，由盧弘喆、潤娥（少女時代）、珉豪 (SHINee) 和車銀優 (ASTRO) 擔任主持人，並邀請包括防彈少年團、EXO、GOT7、iKON、TWICE、Wanna One、WINNER、東方神起等共38組當紅歌手演出。

▲▼ 潤娥見面會 。（圖／記者周書羽攝）

▲潤娥是第四度主持《MBC歌謠大祭典》。（圖／記者周書羽攝）

堅強陣容引起關注，此外當晚也是東方神起時隔4年再次出演年末音樂節目，不過除此之外，包括合作舞台、演出順序等內容，事前完全沒有任何消息流出。加上此次也是今年唯一紅毯未公開直播的年末音樂祭，甚至開始後也遲遲未見外電照片出現，內容可說是保密到家。

▲▼東方神起出道15週年紀念特別專輯《New Chapter #2：The Truth of Love》。（圖／avex提供）

▲東方神起時隔4年再次出演年末音樂節目。（圖／avex提供）

將較於SBS、KBS兩間電視台，早在播出前一天就直接在網路上曝光了整份演出流程和名單，《MBC歌謠大祭典》的滴水不漏更顯得難得。有網友在推特曝光後台照，在節目單的上方寫著：「外洩是死刑！」強烈的用詞讓粉絲笑稱：「原來這就是MBC沒有外流的原因。」

▲▼《MBC歌謠大祭典》後台節目單上寫「外洩是唯一死刑！」（圖／翻攝自推特）

▲《MBC歌謠大祭典》後台節目單上寫「外洩是死刑！」（圖／翻攝自推特）

推薦閱讀

JIN上傳「V零美肌素顏照」鬍渣炸出　畫面太衝擊⋯公司打電話關切

恩光「平頭、軍裝」直奔現場挺BTOB　JIMIN怕他冷⋯伸手護雙耳

27歲韓團偶像出獄才11天又出事！　深夜吸毒「髒話飆警察」被逮

D.O.十年好友是BTOB的他！　高中組團「青春呆萌合照」出土

「投幣式KTV」包廂傳來天籟美聲　野生太妍一人狂飆18金曲

比李光洙還強！「D社元旦第一對是誰」登熱搜　46萬網友全歪樓

防彈JIMIN肋骨上刺青是真的？粉絲花1.5月「對比出含意」⋯心疼了

宋智孝男友也是藝人？　9年來首曝戀愛故事⋯劉在錫秒聽出破綻

鄭容和入伍9個月仍中文十級！　帥曬軍裝自拍「全中文」狂吸4萬讚

SM新男團一月出道！7人全是熟面孔　「團名是中文」藏玄機

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李光洙認愛李善彬！　官方證實：已經5個月了

言承旭回應了！與田家達同居5天…公開「2人真實關係」扯出CEO

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷到爆

蔡瑞雪西門紅樓被拍　網對比「原圖vs.開濾鏡」嚇歪：下巴P太大！

孫安佐轉型YouTuber「4天破百萬」！　最速成就達成…網驚：真的猛

MEI MEI懷孕結婚了！甜嫁大15歲CEO男友　「透視深V」仙氣婚紗照曝光

7歲兒搭纜車「亂動翻身」半空墜落！　廖家儀到站才知道嚇瘋

臨盆倒數！陳意涵近拍「8月巨肚」 鏡頭往下…網看傻：太誇張了

《RM》雙喜臨門！　Haha才說「不敢再生」...老婆確定懷三胎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

MBC, 歌謠大祭典, 潤娥, 珉豪, 車銀優, 防彈少年團, BTS, EXO, GOT7, iKON, TWICE, Wanna One, WINNER, 東方神起

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 張韶涵一開唱…整段搶拍！　穿裸肩禮服「冷到音在抖」
  2. 愷樂曝驚險！緊身短裙「往上滑」　抖肩熱舞險走光
  3. 羅志祥跨年《精武門》服裝有巧思！舞台秒變「巨型螢光海」HIGH炸
  4. 「112cm大長腿女神」驚喜熱舞！草蜢跨年場瞬間嗨炸了
  5. MP粉等7年大淚崩！廷廷合體鼓鼓《射手》嗨爆台北跨年
  6. 畢書盡唱完準備要離開⋯黃子佼「一個要求」讓粉絲嗨爆
  7. 張惠妹重現《三天三夜》　台下「全場一起跳起」燃炸！
  8. 鼓鼓合體蕭秉治《不按牌理出牌》　狂勾MP經典回憶！
  9. 台北跨年救星！　「鼓鼓上場」台下萬名觀眾終於醒了
  10. 董事長樂團唱基隆壓軸！　嘻哈版《愛我你會死》送驚喜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366