三大台只有MBC做到！《歌謠大祭典》歌單0外流　原因曝光粉秒懂

記者蕭采薇／綜合報導

南韓三大電視台SBS、KBS和MBC，每到年末的歌謠祭可說是KPOP界盛事，不僅讓觀眾死守在螢幕前看各家歌手的精彩演出後，事前包括特別舞臺合作的劇透，也是粉絲關注的重點。今年31日壓軸舉行的《MBC歌謠大祭典》，卻是唯一沒有發生演出流程事前外流的節目，原因也隨之曝光。

▲防彈少年團、EXO、TWICE、Wanna One都將出席《MBC歌謠大祭典》。（圖／翻攝自推特）

《MBC歌謠大祭典》31日晚間將分三地舉行，包含日山Dream Center、上岩洞的MBC和臨津閣，以「THE LIVE」為主題，由盧弘喆、潤娥（少女時代）、珉豪 (SHINee) 和車銀優 (ASTRO) 擔任主持人，並邀請包括防彈少年團、EXO、GOT7、iKON、TWICE、Wanna One、WINNER、東方神起等共38組當紅歌手演出。

▲潤娥是第四度主持《MBC歌謠大祭典》。（圖／記者周書羽攝）

堅強陣容引起關注，此外當晚也是東方神起時隔4年再次出演年末音樂節目，不過除此之外，包括合作舞台、演出順序等內容，事前完全沒有任何消息流出。加上此次也是今年唯一紅毯未公開直播的年末音樂祭，甚至開始後也遲遲未見外電照片出現，內容可說是保密到家。

▲東方神起時隔4年再次出演年末音樂節目。（圖／avex提供）

將較於SBS、KBS兩間電視台，早在播出前一天就直接在網路上曝光了整份演出流程和名單，《MBC歌謠大祭典》的滴水不漏更顯得難得。有網友在推特曝光後台照，在節目單的上方寫著：「外洩是死刑！」強烈的用詞讓粉絲笑稱：「原來這就是MBC沒有外流的原因。」

▲《MBC歌謠大祭典》後台節目單上寫「外洩是死刑！」（圖／翻攝自推特）