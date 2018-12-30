恩光「平頭、軍裝」直奔現場挺BTOB　JIMIN怕他冷⋯伸手護雙耳

記者蕭采薇／綜合報導

南韓美聲偶像男團BTOB隊長恩光在8月首爾演唱會後火速入伍當兵，今年無緣參加各大電視台年末活動的。不過近來休假的恩光沒有閒著，而是現身《KBS歌謠大祝祭》演出現場，為團員還有其他友好的歌手們加油，有粉絲分享恩光現身的花絮，也曝光了偶像間的溫暖情誼。

▲恩光平頭現身《KBS歌謠大祝祭》錄製現場，和BTOB成員們團聚。（圖／翻攝自BTOB推特）

從軍隊中休假的恩光，連軍服都還沒換下，就直奔《KBS歌謠大祝祭》錄製現場。BTOB在紅毯時，就透露恩光其實當天也在後台休息室，雖然沒辦法一起演出，不過會在待機室為成員們加油。隨後BTOB也公開了久違的7人合照，讓粉絲Melody感動的說：「真是最好的年末禮物。」

▲恩光理平頭，防彈JIMIN怕他冷用雙手護住耳朵。（圖／翻攝自아이돌 이슈粉絲團）

除了BTOB成員外，恩光多次提到「真的好可愛，非常喜歡他！」的防彈少年團成員JIMIN，也被粉絲捕捉到兩人在停車場的私下溫暖互動。由於正在當兵的恩光理了平頭，JIMIN看到後似乎是擔心他耳朵被近來零下的首爾氣溫凍著，貼心地用雙手替恩光護著耳朵，兩張照片在韓網上被熱烈轉發，意外成為話題。

▲恩光理平頭，防彈JIMIN怕他冷用雙手護住耳朵。（圖／翻攝自아이돌 이슈粉絲團）