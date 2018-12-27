27歲韓團偶像出獄才11天又出事！　深夜吸毒「髒話飆警察」被逮

記者蕭采薇／綜合報導

南韓10人偶像組合「男女共學」由於是少見到男女混合團體，在2010年出道時曾經引起許多討論。其中成員「熱血強浩」後來轉型為演員，並將藝名改為車柱赫。但他負面新聞頻傳，先前因吸毒判刑一年半，才出獄兩個禮拜又再次因涉嫌吸食毒品，遭警方逮捕。

▲車柱赫曾以「男女共學」偶像團體出道。（圖／翻攝自韓網）

車柱赫在2016年酒駕衝撞道路旁正在行走的路人，導致一人鎖骨骨折，治療時間長達24天，另外兩人頸椎骨韌帶受傷，警方到場後酒測值達0.112%，當場被吊銷駕照，他也因此遭到起訴。他在2015年也曾多此因吸食搖頭丸、大麻、K他命等毒品而遭到不拘留起訴，頻繁進出法院的他是演藝圈爭議人物。

▲車柱赫爭議新聞不斷，出獄11天又吸毒被逮。（圖／翻攝自韓網）

他因吸毒判刑一年半，12月14日才出獄，僅僅11天又出事。首爾警方透露，車柱赫在25日凌晨4時多，在首爾瑞草區的公寓內大聲喧嘩，居民和警衛因此向警方報案。警方出動後，車柱赫以拒絕離開為由，過程中不斷飆罵臟話而涉嫌辱警罪。

▲車柱赫曾以偶像團體「男女共學」出道，藝名為「熱血強浩」。（圖／翻攝自Naver Music）

由於他有吸毒前科，警方要求檢驗，結果再次呈現陽性，因此再度被逮捕，宛如真實版《機智牢房生活》的情景讓人不勝唏噓。車柱赫於2010年以「男女共學」成員出道，但在傳出性騷擾風波後退團轉型為演員，2012年演出JTBC《happy ending》後就沒有其他演藝活動，卻屢次因負面新聞登上版面。

▲「男女共學」是少見的男女混合偶像團體，出道時曾引發話題。（圖／翻攝自Naver Music）