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東方神起「第三位成員」曝光　允浩：我們兩次大磨練「他」都在

記者蕭采薇／綜合報導

退伍後穩紮穩打、勤跑通告，到各地展開多場演出，東方神起的高人氣無論在南韓或是日本都能明顯感受到。街上店頭很常能聽見他們的歌曲，連代表大阪的知名人偶─食倒太郎在今年也穿上東方神起巡演的T-Shirt希望吸引招攬觀光客。東方神起近來發行出道15週年紀念特別專輯《New Chapter #2: The Truth of Love》，無論是在網路或在實體店鋪都創下超好的預購成績。

▲▼東方神起出道15週年紀念特別專輯《New Chapter #2：The Truth of Love》。（圖／avex提供）

▲東方神起發行出道15週年紀念特別專輯。（圖／avex提供）

延續上一張專輯《New Chapter #1: The Chance of Love》，新專輯同樣以「愛」出發作為專輯的概念。在日前接受媒體專訪時聊到對於愛的想法時，昌珉提到：「真心覺得東方神起的粉絲很能忍耐！在我們休止活動兩年的時間之中，一直願意等候我們。如果要說能夠感受愛的時刻，我想就是我們重返舞台，從台上看下去有非常多的人來到演唱會的現場欣賞我們演出。我和允浩都確實感受到大家想念我們的心情，所以更加倍努力想回報歌迷的支持，這也是我們傳達愛的方式吧！」

允浩則說：「我想大家都知道東方神起這個團體經歷過兩次較大的磨練，連我們自己都有感到恐慌的時候，但歌迷們卻相信我們一定會再回到舞台上。不只和昌珉，更是和粉絲們一起度過了這些考驗，這些難關把我們連繫得更緊密。我覺得和支持我們的歌迷之間，不只是藝人和粉絲的關係，每一位歌迷對我們來說就像是東方神起的第三位成員一樣重要的存在。」

東方神起出道15週年紀念特別專輯《New Chapter #2: The Truth of Love》，已於12月26日與韓國同步在台數位發行。

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東方神起, 昌珉, 允浩

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