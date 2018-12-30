宋智孝男友也是藝人？　9年來首曝戀愛故事⋯劉在錫秒聽出破綻

記者蕭采薇／綜合報導

南韓演員宋智孝有著天然美貌，加上在節目《Running Man》「懵智孝」、「Ace」的形象，個性大方的反轉魅力深受觀眾喜愛。出道以來從未公開戀愛過的她，在30日播出的《Running Man》中透露了自己的戀愛故事，卻被抓包：「男友是藝人吧！」

▲宋智孝9年來第一次公開「聖誕節在家約會」的戀愛故事。（圖／翻攝自SBS）

30日播出的《Running Man》以「還談過這樣的戀愛」為主題公開了戀愛史，宋智孝更公開了過去9年間從未說過的戀愛故事。她笑說，曾和男友一起在家中渡過聖誕節，「我玩著玩著就睡著了，他叫醒我，帶我到隔壁房間時，發現裡面充滿了氣球。原來對方早就做好的計畫，準備了蠟燭跟氣球。」

▲宋智孝回想當年在家和男友過聖誕節，對方浪漫的準備了驚喜。（圖／翻攝自SBS）

宋智孝也接著說道：「我太感動了，兩個人就這樣邊喝紅酒邊玩到早上。起床時我覺得臉癢癢的，還以為是（當時的）男友在摸我的臉，結果是氣球掉下來，線在我臉上晃啊晃。」對於宋智孝的戀愛故事，就連相處多年的《Running Man》班底都表示是第一次聽到，金鍾國還開玩笑說：「我都是在報導裡看到她戀愛的事情。」

▲金鍾國稱，關於宋智孝戀愛的消息都是在新聞上看到的。（圖／翻攝自SBS）

然而宋智孝也透露，「當時因為正是有活動的時候，所以不能在外面談戀愛。」這句話也讓主持人劉在錫聽出破綻，追問道：「所以他也是藝人嗎？不能在外面戀愛的話，可能不只一個人是藝人？」讓宋智孝非常慌張，但也沒有正面回答。節目播出後也引起大批觀眾猜測，讓「宋智孝男友是圈內人？」成為了熱門話題。

▲劉在錫猜測宋智「男友也是藝人」，讓她非常慌張，但沒有正面回答。（圖／翻攝自SBS）