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光熙退伍第一個節目衰沾校園霸凌　經紀人被爆「是混混」請辭

記者蕭采薇／綜合報導

南韓偶像團體帝國之子成員光熙綜藝感「笑」果十足，因此成為許多節目熱烈邀約的人選。他退伍後的第一個節目《全知干預視角》日前播出後，卻意外引發案外案。由於光熙的經紀人在節目中亮相，卻被爆出他過去是不良少年並霸凌同學，引起一片譁然。

▲▼光熙經紀人被爆校園霸凌。（圖／翻攝自官網）

▲光熙經紀人（右）被爆曾是小混混，更是校園霸凌加害者。（圖／翻攝自官網）

光熙的經紀人和他一起出現在綜藝節目《全知干預視角》，但播出後卻有網友爆料：「光熙的經紀人以前是小混混，還參與了校園暴力。」經紀公司一開始否認傳聞，並稱：「經紀人說自己以前不是混混，公司想和上傳帖子的人聯繫，希望暸解真相，會努力不給光熙和電視台帶來損失。」

▲▼光熙退伍後只剩45公斤。（圖／翻攝自MBC）

▲光熙退伍後第一個綜藝節目《全知干預視角》。（圖／翻攝自MBC）

不過隨後也更多人跳出來指證，更有過去和該經紀人就讀同一所中學的網友表示：「雖然沒有親眼看到劉某（光熙經紀人）的暴力行為，但只有暴力行為才是校園暴力嗎？」聲稱過去常見到光熙經紀人和朋友欺負弱小的同學。

▲▼黃光熙當兵2年暴瘦！　整個人消瘦一圈撞臉「修杰楷」。（圖／翻攝自CFP）

▲黃光熙退伍後只剩45公斤。（圖／CFP）

隨著事件如滾雪球般越來越大，經紀人最終不堪壓力且為學生時代的過錯懺悔而請辭，經紀公司再次發聲明表示：「一開始否認是因為當事人不記得當年的事情，公司在沒有加深瞭解的情況下就予以了否認，對此公司非常抱歉。」電視台也表示，會最大限度的剪掉該經紀人相關畫面。

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光熙, 黃光熙, 帝國之子, 全知干預視角

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