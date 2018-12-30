防彈JIMIN肋骨上刺青是真的？粉絲花1.5月「對比出含意」⋯心疼了

蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）在這兩年內人氣急速上升，已經有「世界彈」稱號的他們，先前卻在MAMA頒獎典禮上公開「年初討論過解散」的事實，讓粉絲震驚又心疼。而近來隨著年末活動頻繁，成員JIMIN露出的肋骨上紋身的字樣，也成為討論的話題。

▲防彈少年團JIMIN。（圖／翻攝自推特）

防彈少年團一開始其實是以嘻哈團體的身份出道，但不同於饒舌歌手給人的印象，7名團員身上都沒有公開的刺青。成員JMIN在2014年MAMA演出時，曾脫下上衣露出「花樣年華」的紋身，雖然當天令粉絲相當驚訝，不過事後也證實只是為舞台效果以及「劇透」接下來的專輯名稱所畫上的圖樣。

▲防彈少年團JIMIN。（圖／翻攝自推特）

然而今年11月，推特上就有網友稱在刺青店看到JIMIN，雖然原PO隨後就刪文，並解釋「刺青師說JIMIN只是為年末舞台準備」，但在那之後，就有不少粉絲目擊到JIMIN在舞台演出時，因為衣服掀起或撩起，而不經意露出的位於肋骨的圖騰。不過由於先前推特上的爆料，粉絲們也認為，或許就和先前一樣「只是畫上的」。

▲JIMIN在2014年的MAMA露出「花樣年華」紋身，事後證明是畫上的。（圖／翻攝自YouTube／Mnet）

包括防彈少年團12月初來台，以及12月中的MAMA頒獎典禮，都有粉絲拍到JIMIN「不經意」露出的紋身，卻並非像先前是表演一環而刻意露出，也讓粉絲開始猜測：「會不會其實是真的？」

▲從11月開始就有粉絲拍到JIMIN肋骨上紋身，直到12月中的MAMA都還很清晰。（圖／翻攝自推特）

28日播出的《KBS歌謠大戰》中，在未播出的現場畫面中，JIMIN照樣帶來SOLO歌曲《Serendipity》的舞蹈，同樣不小心露出的紋身也讓粉絲心中有了底：「如果是畫上的，頂多維持半個月就消失了，但從11月開始到現在，看來是真的刺青了。」

▲12月底《KBS歌謠大戰》現場未播出畫面，粉絲也拍到JIMIN肋骨上的紋身圖案。（圖／翻攝自推特）

根據南韓規定電視上不得露出刺青，而在正式播出畫面中確實並沒有破綻，更進一步間接證實了粉絲的猜測。經過交叉比對各角度照片，也得出JIMIN身上的圖案是英文的「NEVER MIND」（不用在意），對比他們先前提到的「今年有過很辛苦日子」，也讓粉絲心疼表示：「想拍拍他，真的不用在意別人的眼光。」、「雖然本人沒有證實，也無法想像JIMIN是在什麼心情下選擇這句話，但相信都是思考過後的結果，會支持他想留下紀念的決定。」