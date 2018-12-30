「投幣式KTV」包廂傳來天籟美聲　野生太妍一人狂飆18金曲

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女子天團少女時代（SNSD）隊長太妍有著精靈般的美貌，加上嬌小身材卻有著爆發力十足的天籟嗓音，SOLO成績相當亮眼。演唱會總是場場爆滿的她，近來首度挑戰一個人到投幣式KTV，一連唱了18首經典歌曲，夢幻程度有如個人演唱會。

▲太妍獨自一人到投幣式KTV熱唱。（圖／翻攝自太妍IG）

南韓近來相當流行「一人專用投幣式投幣式KTV」，特色是店內幾乎沒有店員，包廂也相當的小，通常只能容納1至3人，價錢也相對便宜，只要看到空包廂就可以入內投幣後盡情歡唱。先前太妍曾向粉絲詢問：「有沒有推薦到一人練歌房（指KTV）的歌？」日前也去完成了挑戰。

▲太妍是少女時代隊長和主唱，Solo成績也相當亮眼。（圖／翻攝自太妍IG）

太妍獨自到包廂中，接連演唱了經典歌曲包括《Rain》、《Like A Star》、《I Love You》、《This Christmas》、《Missing You Like Crazy》以及少女時代的《Lost in Love》、太蒂徐的《Love Sick》。

▲太妍獨自一人到投幣式KTV熱唱。（圖／翻攝自太妍IG）

除了自己的歌外，也翻唱了像是Crush的《Beautiful》、艾黛兒（Adele）的《Someone Like You》、《When We Were Young》和希雅（Sia）的《Chandelier》等18首歌曲，夢幻歌單有如演唱會。太妍也把影片放上IG與粉絲分享，讓歌迷驚喜的說：「最好看的年末節目在這裡！」、「太羨慕隔壁包廂的人了。」、「隔壁包廂應該都把麥克風放下了吧！」

▲太妍獨自一人到投幣式KTV熱唱，連飆18首都是金曲。（圖／翻攝自推特）

