「投幣式KTV」包廂傳來天籟美聲　野生太妍一人狂飆18金曲

記者蕭采薇/綜合報導

南韓女子天團少女時代(SNSD)隊長太妍有著精靈般的美貌,加上嬌小身材卻有著爆發力十足的天籟嗓音,SOLO成績相當亮眼。演唱會總是場場爆滿的她,近來首度挑戰一個人到投幣式KTV,一連唱了18首經典歌曲,夢幻程度有如個人演唱會。

▲太妍獨自一人到投幣式KTV熱唱。(圖/翻攝自太妍IG)

南韓近來相當流行「一人專用投幣式投幣式KTV」,特色是店內幾乎沒有店員,包廂也相當的小,通常只能容納1至3人,價錢也相對便宜,只要看到空包廂就可以入內投幣後盡情歡唱。先前太妍曾向粉絲詢問:「有沒有推薦到一人練歌房(指KTV)的歌?」日前也去完成了挑戰。

▲太妍是少女時代隊長和主唱,Solo成績也相當亮眼。(圖/翻攝自太妍IG)

太妍獨自到包廂中,接連演唱了經典歌曲包括《Rain》、《Like A Star》、《I Love You》、《This Christmas》、《Missing You Like Crazy》以及少女時代的《Lost in Love》、太蒂徐的《Love Sick》。

▲太妍獨自一人到投幣式KTV熱唱。(圖/翻攝自太妍IG)

除了自己的歌外,也翻唱了像是Crush的《Beautiful》、艾黛兒(Adele)的《Someone Like You》、《When We Were Young》和希雅(Sia)的《Chandelier》等18首歌曲,夢幻歌單有如演唱會。太妍也把影片放上IG與粉絲分享,讓歌迷驚喜的說:「最好看的年末節目在這裡!」、「太羨慕隔壁包廂的人了。」、「隔壁包廂應該都把麥克風放下了吧!」

▲太妍獨自一人到投幣式KTV熱唱,連飆18首都是金曲。(圖/翻攝自推特)