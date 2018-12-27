Wanna One解散演唱會8萬張門票秒殺　搖滾區喊價一張57萬

記者蕭采薇／綜合報導

南韓限定男團Wanna One由選秀節目《Produce 101》第二季11名優勝者組成，還沒出道就成為「大勢男團」。他們合約將到12月31日結束，並於明年一月四場演唱會後解散。26日演唱會開放會員優先購票，8萬張門票迅速秒殺，黃牛票更出現搖滾區一張57萬台幣的天價。

▲Wanna One將在明年一月最終演唱會後解散。（圖／翻攝自推特）

Wanna One解散演唱會26日開放Fan Club會員優先購票，售票網站Interpark表示，此次售票創下有史以來最高在線人數的紀錄，也創下8萬張門票最快完售的紀錄。南韓票券交易網站Ticketbay也立刻出現許多黃牛票，搖滾區最高甚至喊出2000萬韓元（約57萬台幣）。

▲Wanna One解散演唱會，搖滾區門票最高喊到一張2000萬韓元。（圖／翻攝自Ticketbay）



不過記者實際到網站查詢，發現除了「天價票」外，只是求進場的話，大約只需「百分之一」20萬韓元（約台幣5700元）左右，就可以買到4樓的「山頂票」。這樣讓許多粉絲呼籲，千萬不要向開高價的黃牛低頭，讓票價回歸市場機制。

▲Wanna One解散演唱會，4樓座位區在票券網一張約20萬韓元。（圖／翻攝自Ticketbay）

Wanna One由姜丹尼爾、河成雲、朴志訓、李大輝、金在奐、邕聖祐、朴佑鎮、賴冠霖、尹智聖、黃旼炫、裴珍映組成，據韓媒報導，其實經紀公司一直有計畫延長合約，但因11名成員各個的經紀公司之間喬不攏，最終計畫流產，最終將按照原計劃，在12月31日結束1年零6個月的合約。

不過Wanna One這一年半來成績有目共睹，因此早已受邀參加許多一月份的頒獎典禮。經紀公司Swing娛樂表示，雖然合約確定不延長，「合約結束以後的頒獎典禮等正式活動，將按原訂計畫舉行。在1月演唱會結束後，Wanna One所有正式活動也隨之結束。」

▲Wanna One將在明年一月最終演唱會後解散。（圖／翻攝自推特）

聲明也表示所有相關人員，都會在最後的時間「爲了Wanna One竭盡全力，並為成員們之後的新出發和活動應援。」而最終演唱會也隨之公佈，將於1月24日至27日，在首爾高尺天空巨蛋連開四場，作為最後的道別。