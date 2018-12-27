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路人拍下「經過的善良孩子」　4年後看紐約電視牆驚覺：是防彈V！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓夯團防彈少年團（BTS）現在已是有「世界彈」稱號的人氣歌手，不過他們並非一炮而紅，剛出道時也經歷過台下只有100人的時期。一名南韓網友近來發出一張防彈少年團成員V在2014年《偶像運動會》的照片，並回憶起，當時雖然不知道對方是誰，但是對善良的樣子印象深刻。

▲▼防彈少年團V。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團成員V。（圖／翻攝自推特）

該名網友表示，當年受到朋友的拜託而到了2014年《偶像運動會》現場幫忙拍照。由於當天非常的冷，讓這名網友心情也不是太好，但此時突然看到一名男偶像抱著娃娃走進會場，對著時「既不是記者也不是工作人員」的該名網友，溫柔地說了：「你好。」

「這孩子感覺什麼都不知道，有點傻傻的樣子跟大家打招呼，還有帶著一個熊娃娃，全部都太特別了，所以為他拍了幾張照片，他還有點慌張呢。」這名網友回去還寫了後記，提到「一個手裡拿著娃娃的孩子跟我打招呼，不知道是誰呢。」

▲▼網友四年團為防彈少年團V拍了照片。（圖／翻攝自推特）

▲網友2014年拍下了「特別的孩子」，4年後才知道是防彈少年團的V。（圖／翻攝自推特）

該網友後來偶然去紐約玩時，在時報廣場的大螢幕看到防彈少年團，心裡還想著：「哇，他們真是了不起。」但在看到V的臉後突然靈光一現，回頭翻了照片才發現，自己早在4年前就看過本人還為他拍下了照片。

▲▼《SBS歌謠大戰》收視率出爐，最高收視瞬間落在防彈少年團。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團有「世界彈」的稱號。（圖／翻攝自推特）

也是這樣的緣分，才讓這名網友發現，當時V會抱著娃娃，是因為錄製時生病的成員SUGA而帶過來的。想起當年V會主動打招呼的舉動，讓他覺得相當溫暖，因此如今也成了防彈少年團的粉絲，並有點懊悔的說：「當年怎麼沒有早點認識他們呢？」

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