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張文福明年組4人男團出道！　同隊還有兩個《101》出身成員

記者蕭采薇／綜合報導

南韓選秀節目《Produce 101》第二季開播前，就引起話題的練習生張文福，在節目上以一頭長髮亮相，柔順長髮也成了他獨特的記憶點。在2017年6月節目結束過後一年半，終於傳出了他將以男團出道的消息，同團搭擋的還有另外兩名同節目成員，對觀眾都不是陌生的臉孔。

▲▼《Produce 101》第二季張文福、尹熙石和成賢宇，以及曾參加《MIXNINE》的李輝粲，將組成四人男團。（圖／翻攝自推特）

▲張文福、尹熙石、成賢宇，以及曾參加《MIXNINE》的李輝粲將組成四人男團。（圖／翻攝自推特）

張文福即將組男團的消息傳開，成員也跟著曝光。除了張文福之外，還有《Produce 101》第二季尹熙石和成賢宇，以及曾參加《MIXNINE》的李輝粲，將組成四人男團。尹熙石則原先是另一間經紀公司Jellyfish的練習生，成賢宇和張文福則在《Produce 101》時期就是好戰友，當成賢宇被淘汰時，張文福還曾在Rap歌詞中表示，要連對方的份一起努力下去。

▲▼《Produce 101》第二季張文福、尹熙石和成賢宇，以及曾參加《MIXNINE》的李輝粲，將組成四人男團。（圖／翻攝自推特）

▲張文福、尹熙石、成賢宇，以及曾參加《MIXNINE》的李輝粲將組成四人男團。（圖／翻攝自推特）

消息曝光後得到許多粉絲支持，紛紛留言道：「ONO（經紀公司名稱）男孩加油！」、「終於可以看到文福正式出道了。」而他越來越柔順的長髮也成為話題，有人搞笑留下：「我們都希望他走花路，他則把自己變成花了。」

▲▼《Produce 101》第二季張文福、尹熙石和成賢宇，以及曾參加《MIXNINE》的李輝粲，將組成四人男團。（圖／翻攝自推特）

▲張文福一頭長髮是其標誌，他也被粉絲稱讚「越來越美」。（圖／翻攝自推特）

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