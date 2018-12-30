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五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

記者關韶文／台中報導

「華人第一天團」五月天LIFE《人生無限公司》無限放大最終回在跨年連假無限開業，10萬社員開心地在四天連假來到台中洲際棒球場，每日獨有的「點歌橋段」可是考倒了五月天，30日歌迷有備而來，準備了大型點歌本，更點到五月天從來沒想到的歌曲！

《人生無限公司》無限放大最終回即將邁向旅程的終點，2018年進入尾聲，五月天感謝社員陪他們度過演唱會打打鬧鬧的三個小時，阿信說：「對於有些人來說，今天是你們一生中唯一一場五月天，所以有很多話還是想跟你們說，謝謝你們，在未來的日子裡，音樂陪著你們，感到傷心、難過，這時候你更需要五月天，只要你戴上耳機我們永遠陪著你們繼續唱著。」

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天台中開唱，大方開放歌迷點歌。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

到了點歌橋段時，阿信坦言自己狀況不好，「昨天睡覺一直咳嗽，還吃了咳嗽藥今天起來頭很暈。到了122場，我希望每場朋友都有不同回憶，所以邀請大家點歌，真的希望你們點到考倒五月天的歌！」沒想到一點，一位來自溫哥華的歌迷就點了《忘詞》讓他們當場傻眼，阿信笑說，「我們要看魔鏡歌詞網！」

演唱完《忘詞》後，阿信笑說，「我不知道專輯有收過別人寫的歌！」接著，五月天點了台下兩位舉著「大型點歌本」的歌迷，翻開一頁頁的歌本，裡面寫著許多鮮少演唱的歌曲：《米老鼠》、《開天窗》、《一千個世紀》、《黑白講》、《啾啾啾》、《錯錯錯》、《亂世浮生》、《寵上天》、《嘿 我要走了》、《明白》。

五月天看到點歌本後再度傻眼，阿信笑說，「以前都覺得老爸老媽聽的是老歌，你們到了這個年紀，其實小朋友也覺得你們都在聽老歌！」接著演唱《明白》滿足歌迷願望。

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五月天, 相信音樂新聞, 忘詞

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