饒舌歌手私下「怒飆髒話」全被拍！　工作人員全踹共

記者關韶文／台北報導

「嘻哈金童」BCW 2018大豐收，歷經爆紅、低潮、撞牆，在專輯製作遇到卡關瓶頸、一度覺得要逃離，所有轉折點滴全都收錄在新歌《饒舌現象》MV，團隊歷時超過半年貼身拍攝，如今回首這一路跌撞可說是感慨萬千，BCW在紀錄片中毫無掩飾，無論是飆罵髒話、睡覺直擊、身邊團隊更直白說出觀點。

▲▼BCW推出紀錄片。（圖／混血兒娛樂提供）

專輯籌備黑暗期時，BCW最嚴重放話：「每一天都是低潮，每一天我都覺得很痛苦，每一天的快樂只有一點點，痛苦是佔最大數的，我做這張專輯真的很痛苦。」所幸及時調整心態，所有難題隨之迎刃而解，舞台魅力無可抵擋的他，短短發片2個月變站上台北小巨蛋擔任玖壹壹嘉賓、本月更首度獲邀參與新北耶誕城這指標性舞台演出，他更承諾粉絲「我會好好幹的！」

▲▼BCW感受澎湖粉絲的熱情。（圖／混血兒娛樂提供）

耶誕跨年工作滿檔，BCW本週檔期趕了10場校園演出，週末更受邀飛往澎湖科技大學聖誕晚會開唱，離島演出雖是新鮮，卻是他第二次來到澎湖是8年前，當時服兵役當是海軍跟著救難艦在港口待命，只要遇到颱風天就必須出海維安，這次終於可以趁著工作空檔好好逛逛當地風光，他原先在IG發文請同學推薦澎湖美食，沒想到隔天一早竟然有粉絲將澎湖人必吃三大特色早餐：「牛雜湯、燒餅、豆漿油條」親自送達飯店，希望BCW快閃之行享受到澎湖人的熱情。

饒舌現象費時8月拍攝錄製以紀錄片形式推出，濃縮著他的音樂初始與發光，BCW有感而發「當你的人生目標變成了一種現象，不會再是無名小卒，努力會帶著你到相對位置上 ，自己也為文化注入一劑強心針，想給大家一個訊息，只要我們努力，世界是你的」；有趣的是，超Real加上近距離拍攝讓他直呼不適應！「真的很惱人，因為太真實看起來不是很帥，但我也不想剪掉，就保持真實完整呈現當下給大家，這是我們一起走過的No Comply季節」。