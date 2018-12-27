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齊名BTS入圍葛萊美獎！　「台灣這組樂團」搶同獎項

記者關韶文／台北報導

第61屆葛萊美獎日前公布入圍名單，董事長樂團專輯《祭》將與韓國天團BTS防彈少年團等共同角逐「最佳唱片設計包裝獎」，主唱吉董表示：「這個榮耀是屬於蕭青陽老師的。」這也是蕭青陽第5度入圍，日前他也表示格外感謝董事長樂團，「因為他們的創作激發我很多的創作靈感。」

第61屆葛萊美獎將在明年2月10日舉行頒獎典禮，董事長樂團非常榮幸沾光蕭青陽老師，將一起受邀參與盛會，預計當晚將與「饒舌天王」肯卓克拉瑪、「樂壇冠軍王」德瑞克、女神卡卡、泰勒絲、賈斯汀、芭芭拉史翠珊等巨星步上星光紅毯。在服裝造型上將情商合作多年且多次在國際時裝周大放異彩，受到國際市場肯定的台灣新銳設計師汪俐伶提供創意想法，如何讓董事長樂團穿出全新台式美學讓全世界看見，讓人十分期待。 
走遍世界演出超過50個城市的董事長樂團表示，每到一個城市雖有驚喜，但想家的心，總會讓他們有所聯想，例如到了海港城市，就會不禁想起基隆的美景與美食，無論出國多久，還是回家的感覺最好。

▲▼《SBS歌謠大戰》BTS防彈少年團。（圖／翻攝自SBS）

▲▼BTS、董事長樂團共同入圍葛萊美獎項。（圖／翻攝自SBS／新視紀整合行銷提供）

▲▼董事長樂團。（圖／新視紀整合行銷提供）

吉董表示，這張專輯是董事長樂團出道以來最花錢的，但因為是有價值的事情，且蕭老師的作品更是藝術品，在數位時代，很多專輯都不發行實體，這樣的專輯包裝更彌足珍貴。但他也感嘆，台灣文化的美，自己人看不到，反而要透過國外獎項來肯定。董事長樂團長年致力於將台灣傳統文化與搖滾音樂結合，相信越在地越國際，認為很多事情都是必須去做，才有機會被看到。

董事長樂團第12張原創專輯《祭》發行即將滿一年，目前已獲得第二十九屆金曲獎「最佳樂團獎」、「英國Feel The Reel國際影展入選」、「美國國際獨立影片獎-金獎」、「紐約The Cutting Room國際短片影展」等肯定。此外，董事長樂團也將在基隆跨年晚會擔任壓軸演出，同場嘉賓還有鏽鉚釘樂團、搖滾大嬸、老王樂隊、台客電力公司、八十八顆芭樂籽、日團「su凸kod凹koi」、滅火器等樂團。

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董事長, BTS

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