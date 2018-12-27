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羅宏正放話：想在雪地裡擁吻！　「各種角度情不自禁」

記者關韶文／台北報導

單飛發片的羅宏正推出新歌《撐傘》，找來小周子瑜擔任MV女主角，太陽娛樂斥資在午夜的五股工業區封街，並在路面灑滿粗鹽製造雪景，以營造電影《大亨小傳》的經典名場面，並商借到一台60年代的千萬賓士古董車入鏡，讓喜愛車子的宏正一看到眼睛都亮了，大喊：「好帥啊！」

▲▼ 宏正。（圖／太陽娛樂提供）

▲宏正拍攝新歌MV。（圖／太陽娛樂提供）

看到古董車就眼睛發亮的宏正，主動跟導演報名擔任移車工作，過足開車癮，但他提及開經典車壓力很大，「我很喜歡老車，但零件可能停產了，有錢也無法解決。」還好結局順利又完美。

▲▼ 宏正。（圖／太陽娛樂提供）

▲▼ 宏正邀請小周子瑜擔任MV女主角。（圖／太陽娛樂提供）

▲▼ 宏正。（圖／太陽娛樂提供）

不過，或許宏正很久沒談戀愛，跟小周子瑜演親密戲時，肢體僵硬NG數次，同事納悶之前拍其他MV都一次ok，被讚為公司省時又省錢，但演親密戲卻NG，宏正討饒：「要自由發揮的談戀愛難倒我啦！導演可以麻煩幫我技術指導，要嗎？」讓全場笑翻！

雖然是天黑才開拍，但是宏正一早就起來為拍攝做準備，所以喝了3杯咖啡提振精神，「尤其我自己還沒親眼見過雪，覺得下雪是很浪漫的事，所以對於《撐傘》MV會在雪景中拍攝，整個小宇宙都燃燒了！」此外，是否會想與心愛的人在雪中擁吻，他一派輕鬆：「那是一定會情不自禁的啊，各種角度湊滿。」

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