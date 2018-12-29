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怪獸要阿信：趕快打出來！　安靜1秒後「全場笑出來」

記者關韶文／台中報導

「華人第一天團」五月天LIFE《人生無限公司》演唱會，來自世界各地的25萬社員齊聚台中洲際棒球場，12月最大的音樂遷徙派對創下「10全10美」的無限自傳，29日定著全台最低溫在台中開唱，五月天兄弟間的垃圾話依舊成為全場亮點！

29日《人生無限公司》一開場就獻出大驚喜，由「超級重量級新進社員」黃子佼擔任開場，早在開場嘉賓一公布，社員高度期待，黃子佼一現身，立刻掀起全場尖叫，他演唱新歌《同學會》、《再見過去》、《渴望》，從主持人轉換歌手，皆獲好成績，黃子佼一開唱立刻笑說，｢不知道你們聽到這場是幸運還是不幸運。」

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天台中開唱。（圖／資料照／相信音樂提供）

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

開場後，五月天一連演唱多首歌曲，包含《你不是真正的快樂》、《派對動物》、《入陣曲》等歌曲，瑪莎接著帶領全場大喊「安打安打全壘打」，並接著笑說，「我會找冠佑出來作為全壘打的對象，是因為他是我們當中最年長的。」

五月天團員一一向觀眾自我介紹，怪獸則說，「今天除了天氣有點冷以外，風好像也有點大，跟大家說其實聲音是用空氣傳遞，風大就會吹歪，你們聽外面的聲音，有時候會忽大忽小，我們在台上聽你們聲音也是，但只要你們夠熱情，風吹歪我們還是聽得到的！希望大家除了聲音要夠大，也要持續夠久！」

冠佑被問到倒數七天的吉祥話，他則講了一連串，「七情六慾、七葷八素、七上八下！」下秒立刻被瑪莎吐槽，「是要你講吉祥話不是自我介紹！」坐在鼓手位置的阿信喊話，「要給冠佑一首歌的時間。」怪獸笑說，「你趕快打出來聽聽看。」逗得全場笑聲連連。

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關鍵字

五月天, 相信音樂新聞, 瑪莎, 阿信, 怪獸

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