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陳大天：戀愛無法看見自己的荒唐！　接著「歡迎王心凌」

記者關韶文／台北報導

王心凌睽違3年終於發行個人第12張專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》，首週即空降冠軍，她受MyMusic邀請特別，和主持人陳大天午後「開房間」，暢談專輯10首歌10本書有10個不同的故事，解開新歌的秘密，在聊天解密的過程中，居然有來自巴黎當代新興藝術博覽會的時尚插畫家Gary Tu為她作畫，來呈現「時尚Cyndi！」

節目安排在五星級飯店受訪，王心凌笑說是「最舒服的通告。」主持人陳大天則以莎士比亞名句「愛是盲目的，而戀人無法看見自己的荒唐」來歡迎她，讓心凌翩翩到來，就沐浴在如詩的氛圍中，王心凌覺得催生出這張專輯的過程很美好，讓合作的作詞人跳脫原先的框架，找到全新的王心凌，而她也侃侃而談，自己用音樂陪伴歌迷，「這次很多不同曲風，MV導演、視覺團隊很多都是第一次合作，創作出的火花我自己也很喜歡！」

▲▼ 陳大天,王心凌。（圖／MyMusic提供）

▲▼ 王心凌接受陳大天專訪。（圖／MyMusic提供）

▲▼ 陳大天,王心凌。（圖／MyMusic提供）

專輯中《大眠》MV頗受好評，為了拍出國外的公路感，去到彰濱工業區，但海邊風大沙多，心凌形容回到飯店都要「吐沙」，被陳大天虧：「吐沙～妳是蚌殼是不是？」而王心凌居然還接得住：「真的只差沒泡鹽水吐沙啦！」讓全場哈哈大笑！王心凌非常喜歡《大眠》MV，「有為愛走天涯，亡命鴛鴦的感覺，好像綁架了兩個人，當然旅途中女生也有一些遲疑，甚至有過想逃離，心中的糾結和遲疑，最後激烈爆發，還有行刑式開槍的劇情，但都在隱喻愛情。」

節目進行時，製作單位安排一位時尚插畫家Gary在一旁畫出王心凌，為王心凌量身作畫的「時尚Cyndi」，法式浪漫的味道，最後端出成品時，王心凌驚嘆直說，「好喜歡！」，Gary是2018年亞洲唯一入選巴黎當代新興藝術博覽會的時尚插畫家，有作品永久收藏於米其林三星餐廳，並奪得歐洲當代藝術獎等勳章，實力雄厚，但他最喜愛的女歌手就是王心凌，所以因緣際會有了這個「畫」緣，蔚為佳話！

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