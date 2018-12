閻奕格、Gail合體飆唱「476萬」神曲　預告：還有下次！

記者關韶文/台北報導

歌手閻奕格26日晚間在香港開場,她特別邀請曾與她在《聲林之王》Gail合唱,重現兩人在節目中的經典歌曲《你啊你啊》,兩人再次合體,掀起演唱會高潮,而閻奕格一將片段Po上IG,也獲得廣大粉絲討論。

演唱會一開始,一開始閻奕格用一連串影視歌曲帶著歌迷進入她的音樂世界,包括迪士尼經典歌曲《When You Wish Upon A Star》、《風中奇緣》主題曲《Colors of the Wind》、《暮光之城》插曲《A Thousand Years》。隨後閻奕格演唱了自己首張專輯《我有我自己》的多首受歡迎歌曲《也可以》、《凝視》和《只有你還在》。

▲▼閻奕格邀請Gail在香港演唱會合體。(圖/華研提供)

而掀起音樂會最高潮的就是來自泰國的嘉賓Gail Sophicha,閻奕格介紹Gail出場時語帶玄機地說:「接下來要歡迎的嘉賓是我的前輩!」結果出場的竟是一個13歲小妹妹,引發全場觀眾驚呼及笑聲不斷!日前兩人在選秀節目《聲林之王》合唱魏如萱的《你啊你啊》,僅僅2天就衝破百萬點擊率,登上YouTube發燒影片第一名,目前點擊率也已突破476萬,因此昨晚二度與Gail的合作,更加令觀眾驚喜。

在節目中身為暖心導師的閻奕格曾大讚Gail的聲音純淨,所以這次特地把Gail曾泰國邀請到香港,把現場版的《你啊你啊》送給香港歌迷。同時她也透露,下週她將會到泰國曼谷ICONSIAM與Gail三度合體,在跨年倒數演出。