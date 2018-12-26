混血女主持人「慘遇死亡車禍」　忍過全身40%三度灼傷！

記者關韶文／台北報導

在年末一片天后大戰中，愛貝克思嚴選新女聲瑞瑪席丹（Rima Zeidan），平時給人印象是美麗健康的，但鮮少人知道，她曾在國外經歷重大車禍甚至幾乎喪命，在她身上留下大片無可抹滅的傷疤，這些過程全都成為自己的創作力量，累積在自己的首張創作專輯《你 知不知道》。

▲▼瑞瑪席丹將發行個人專輯。（圖／愛貝克思提供）

愛貝克思視瑞瑪席丹為2018跨年度的秘密武器，文案寫著，「從畏懼開始 到 無所畏懼的美麗」，令人撼動，而這也是描述瑞瑪席丹從18歲一場幾乎喪命的死亡車禍中，克服身心恐懼再站起來的故事，當時在美國讀書的瑞瑪，和男友一騎雙載，不料在路途中因高速撞上前方車輛，男友當場身亡，自己也被後方來車撞飛，所幸死裡逃生，但全身有超過30至40%三度灼傷，傷疤遍佈手臂、大腿和背部，身心都留下陰影，但她重生後不僅成為模特兒更順利在娛樂圈發光的勵志經歷感動許多人。走過死亡關卡的瑞瑪說：「我只是努力勇敢的活，活得徹底，活得更快樂，努力的活得對自己更好。」

▲▼瑞瑪席丹曾經歷死亡車禍。（圖／愛貝克思提供）

瑞瑪席丹的創作特別有個人特色，結合了教堂讚美、北歐音樂的廣闊想像、百老匯式的獨白，不那麼華人的音樂元素，瑞瑪表示：「我想呈現的音樂希望可以是多樣化的，可能在這張專輯裡面還無法完整呈現出來，但我不想要被定義成單一的一種風格。更覺得可以大膽嘗試不同的風格，雖然，我現在的level和唱歌可能離完美還太遙遠..」

愛貝克思為了呈獻她獨特的歌聲，特別在所有宣傳動作開始前，為電台DJ辦了一個「盲聽會」，在完全不知道歌手和詞曲相關資料下聽歌，果不其然讓本地專業知名的DJ們都大為驚豔，對這個聲音好奇極了，甚至被讚不知是哪位西洋天后挑戰國語歌，眾多讚美之下，唱片公司至今才正式公佈歌手身份，就是跨年度力作瑞瑪席丹！