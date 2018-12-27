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《誰先愛上他的》主題曲她唱的！　資深歌后「唱過40首」

記者關韶文／台北報導

2018年對萬芳來說，絕對是大豐收的一年，出道28年首度站上台北小巨蛋創下秒殺佳績，趁勢加場高雄巨蛋，一樣滿堂彩好評迴響不斷。不僅如此，今年更是演唱多首影視主題曲，讓萬芳直呼，「自己真的是太幸運了！」

為了紀念如此難忘的一年，萬芳和團隊決定集結今年演唱的戲劇新歌，以及近年跨界合作的歌曲，不惜重成本以精緻珍藏版實體專輯回饋給一直守候愛護她的歌迷朋友們。

▲▼ 萬芳。（圖／原點概念有限公司提供）

▲▼萬芳加入年底天後大戰。（圖／原點概念有限公司提供）

▲▼ 萬芳。（圖／原點概念有限公司提供）

萬芳回憶，當時簽約唱片公司進錄音室唱的第一首歌曲，就是香港電影《秋愛》主題曲，也奠定她主題曲女王的寶座，至今已演唱超過40首的影視歌曲。今年更是接連演唱熱門國片《誰先愛上他的》、跨國電視影集《雙城故事》、美國電影《溫蒂的幸福劇本》等等主題歌，以及民謠大師陳明章為電影《花漾》、音樂舞台劇「再會吧北投」創作的台語歌曲，更有電視劇《死神少女》歌德搖滾，多元曲風呈現不被框架各種聲音樣貌的萬芳。

當首支專輯概念影片在高雄巨蛋演唱會曝光，引起了現場驚呼，歌迷紛紛說「不是萬芳吧」、「好不一樣、太美了、太特別了」。原來這支影片由新銳廣告導演許晨一以商業廣告的特寫視角解構向來文藝的萬芳，有戴上大耳環鮮紅唇色波浪髮
的嫵媚造型，有一襲黑色風衣高膝長靴的帥酷模樣，花俏迷人的俐落西裝，優雅的凡爾賽禮服等，透過極簡透亮的燈光拍攝手法，捕捉到風情萬種的萬芳。

選在12月發片，意外地加入了年底的「天后大戰」，萬芳笑說真不是故意的，只因12月有回顧與展望的意義，希望為豐收的2018年做一個註腳。喜歡塗鴉畫畫的萬芳，也特地在聖誕節與新年期間，推出親自手繪的line貼圖，獨特的筆觸幽默的對話，展現了俏皮的一面，萬芳說他會繼續畫下去，line貼圖的收入也將捐作公益使用。

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