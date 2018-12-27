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張立昂貼心暖男特質！　女友一不爽「我會立刻發現」

記者關韶文／台北報導

歌手張立昂個人創作EP《±1》，相隔四個月後他宣布將舉辦個人音樂會《感應 張立昂》，將於1/5售票，3/9在Legacy Taipei登場。除了EP當中的歌曲之外，張立昂還準備了全新單曲及精選翻唱曲目以及近距離互動的小遊戲，要用音樂與你面對面，讓你百分百感應他愛音樂的心。

在EP《±1》宣傳期間，張立昂與歌迷近距離接觸，親自感受歌迷們對他的支持鼓勵，重情的張立昂點滴記在心頭，暗自許下心願，要再次與喜愛他的朋友們近距離會面，當面唱給大家聽，於是促成了張立昂的首場Legacy音樂會：《感應 張立昂》。

▲▼張立昂。（圖／索尼提供）

▲張立昂將舉辦個人音樂會。（圖／索尼提供）

跨年將至，年底台灣的氣溫並未想像中來得寒冷，面對暖冬來襲，張立昂自有「避暑」妙招，那就是去北海道滑雪！原來他從小就熱愛滑雪，一直覺得玩極限運動很帥，又很喜歡極限運動所帶來的刺激及速度感！張立昂給自己一週的時間好好享受滑雪的樂趣，但他還是希望趕回台北跨年，他說：「北半球的雪季剛好是在聖誕節，跟家人或朋友一起度過White Christmas是一件很浪漫的事！我現在還在等機位，希望可以在1/1前趕回家跨年。」

▲▼張立昂。（圖／索尼提供）

▲▼張立昂熱愛滑雪。（圖／索尼提供）

▲▼張立昂。（圖／索尼提供）

即將舉辦首場音樂會，張立昂難掩緊張情緒，「我的壓力來自於希望把它做好，像Legacy這樣中大型的音樂會是我自2015年開始演戲之後就沒有再多想過的事情，現在終於美夢成真，接下來希望能夠有更好的音樂作品，也希望大家會喜歡我的演出。」

音樂會取名為《感應 張立昂》，張立昂透露自己是一個敏感的人，很容易察覺到身旁的人出現異狀，他說：「有可能是我的媽媽或是女朋友，只要對方心情不好，我第一時間就能察覺到對方不開心。」張立昂表示他跟歌迷之間也有特殊的連結，他說：「跟歌迷互動是很神奇的，也許我很累、很久沒有休息，但一見到他們我就會自動提起精神，因為他們總是充滿活力，這就叫做互相充電！」

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