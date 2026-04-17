曹格手滑PO文高喊「我是Gay」！　刪文急喊：我老花了啊

記者王靖淳／綜合報導

金曲歌王曹格近日啟動大型巡演，「打開耳朵聽我說」巡迴演唱會上週在上海正式開唱，首站即吸引滿場觀眾。為此他事後也透過Threads發文分享現場影片，不料在打自我介紹時，卻誤將英文名字打成「Gay」，貼文曝光後，立刻逗樂一票粉絲。

▲曹格。（圖／翻攝自Threads／supergarychaw）

曹格在Threads發布多篇貼文，並附上演唱會現場的照片及影片，但他卻在其中一篇貼文中表示：「我是Gay曹格，請多多指教」，手誤將自己的英文名「Gary」打錯，貼文曝光後不久，立刻吸引大批網友朝聖。為此曹格事後在發現自己打錯名字後，也趕緊將原貼文刪除，接著再發布一篇新貼文，並在留言區自嘲「我老花miss了個R啊」，引發熱議。

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▲曹格PO文打錯名字。（圖／翻攝自Threads／supergarychaw）

「打開耳朵聽我說」巡迴以上海為起點，後續將陸續前往廣州、長沙、重慶、北京、澳門及香港等城市接力開唱。曹格也多次透露對台灣歌迷的想念，距離上一張專輯《曹小格 Super Junior》已相隔7年，「一直把台灣歌迷放在心上，很希望有機會跟大家見面。」​​​​​​​​​​​​​​​​

▲曹格自嘲老花眼打錯字。（圖／翻攝自Threads／supergarychaw）