閨蜜澳門求救　丫頭幾hr內「出現她身邊」網揪亮點：私人飛機？

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）不但對工作敬業，對朋友更是兩肋插刀，閨蜜小優近日抵達澳門似乎忘了帶行李箱，她二話不說直接飛往當地解救困境，讓好友感動直呼：「我的救命恩人！」

▲▼丫頭帥氣飛澳門解救小優。（翻攝自Instagram／ava112411）



丫頭在Instagram限時動態拍下一段短片，是她拖著銀色行李箱直奔澳門找小優的畫面，「我為了妳特別飛來澳門欸！就為了給妳一個行李箱！為了妳這麼蠢忘了帶行李箱！」一席話逗得好友哈哈大笑：「為什麼要說出去？！」

▲▼丫頭幫小優送衣服和行李箱到澳門。（翻攝自Instagram／ava112411、irisxbloomy）



事後，丫頭在IG發文調侃：「你們也有最天兵的麻煩好友嗎？希望2019小優越來越聰明。」玩笑歸玩笑，講義氣的她擔心好友沒衣服穿，特別飛去澳門，「澳門短聚兩天，接下來明年見啦！」

▲小優出國似乎忘了帶行李箱。（翻攝自Instagram／ava112411）



照片中，可以看到丫頭頂著及腰長髮現身，穿著一件藍條紋洋裝搭配白球鞋，造型簡約大方，值得一提的是，由於機艙內部看起來十分高級，部分網友猜測是否為私人飛機？她則親自留言回覆：「小飛機而已啦。」但已經引起不小討論。

▲網友狂問丫頭是否搭私人飛機。（翻攝自Instagram／ava112411）