傾家蕩產選舉幹嘛？　呱吉老實招了「議員一年撈多少」

記者楊蕎綺／綜合報導

知名Youtuber「呱吉」邱威傑成功當選北市松信區議員，有人問：「你選舉是不是為了撈錢？」他受訪時坦承：「說真的，如果我要撈錢，我就繼續做Youtuber了。」但也不諱言「議員的確可以撈錢」。

▲呱吉當選107年松山信義區議員。（圖／翻攝自呱吉臉書）



呱吉受Joeman訪問時坦言，當議員確實是有機會撈錢，他不諱言本來就有很多賺錢的方法，檯面上不易看見，且一般市議員花1、2千萬參選，也有4、5千萬甚至更多的，「你花這麼多錢去選，你拿的錢那麼少，你要怎麼補這個洞？你一定有別的好處吧，不要在那邊騙人了好不好！你傾家蕩產去選是為了什麼？為了改變社會？」

▲呱吉不諱言很多賺錢方式「檯面上不容易看到」。（圖／翻攝自Youtube／Joeman）



另外呱吉也大方公開市議員的「合法收入」，有許多細項分類，若以大筆金額舉例，助理補助費一個月約24萬，實報實銷，因此有人會拿家人當人頭，但一般市議員若真有心做事，要處理的事情非常多，身邊請7至8位的助理都算合理，分下去一個人也才3萬元，請不到太優秀的人才，所以正常情況下需要倒貼。

▲呱吉粗估一位議員年薪約180萬至200萬左右，扣掉雜支成本約剩百萬元。（圖／翻攝自Youtube／Joeman）



而比較像議員薪水的會是「研究費」，每個月約12萬元，不須實報實銷，出席費一次是2450元，需要開會的天數一年大概220天，呱吉超老實笑說，很多議員「早上去報到，下午就不知道去衝X小。」還有15萬元的出國考察費，以及3萬元的辦公室費用補貼，粗估一個市議員的年薪約落在180萬至200萬之間，不過年薪還要扣掉人員助理薪水、服務處租金，內部茶水、硬體設備等雜支，參加紅白場的紅白包也要自己出，扣一扣大概年薪剩下百萬元左右。

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