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尷尬！馮小剛轟：看盜版的豬狗不如　家裡CD被官方抓「就山寨貨」

記者楊蕎綺／綜合報導

大陸導演馮小剛因敢說敢做的性格而有「小鋼砲」之稱，2007年曾公開痛罵「看盜版的豬狗不如」，雖然後來他解釋是指「價格和時間不是看盜版的理由」，言論仍引發網友熱議，沒想到他22日在微博上分享的生活照，也被抓出放在名貴音響上的CD片是盜版的。

馮小剛被說聽盜版CD。（圖／翻攝自馮小剛微博）

▲▼馮小剛說自己冬至和老婆在家吃餃子品酒，還配上交響樂陪襯。（圖／翻攝自馮小剛微博）

馮小剛被說聽盜版CD。（圖／翻攝自馮小剛微博）

馮小剛日前在個人微博上分享生活近況，趁著冬至，和老婆徐帆在家吃餃子、飲酒，「聆聽著貝多芬的《命運》，老柴（柴可夫斯基）的《1812（序曲）》，讓時間流過12月22日23點，讓善良驅逐邪惡，讓友愛回歸人性。」美酒配上古典樂，看起來十分享受，只是這篇PO文卻直接被「奧地利音樂頻道」官方微博指出，音響上放著的CD片是盜版的。

馮小剛被說聽盜版CD。（圖／翻攝自奧地利音樂頻道微博）

▲奧地利音樂頻道官方微博直接說馮小剛聽盜版CD。（圖／翻攝自「奧地利音樂頻道」微博）

奧地利音樂頻道轉發馮小剛的貼文，並指出音響上的CD片是「山寨版」：「馮導聽的那張CD是使用了飛利浦一張唱片的封面，上世紀90年代的出品，姐夫（瓦列里格吉耶夫）指揮，那時候馬林斯基劇院還叫基洛夫（Kirov），如今飛利浦這個廠牌也沒了。 」

有網友也跟著留言提醒，其實只要CD封面上印有「發燒碟」3個字，99.9%的機率是盜版品，對比過去馮小剛嚴厲指責盜版的態度，不少人直言：「氣氛突然尷尬。」

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