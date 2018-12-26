蔡依林拿女星照片質問：她憑什麼這麼漂亮！　日記11字寫下絕望

記者楊蕎綺／綜合報導

天后「Jolin」蔡依林透過《Ugly Beauty》專輯討論女性、審美觀，勇敢分享自己內心陰暗面，除此之外，日前她接受Youtuber理科太太專訪時也透露，有意和健身教練合出書，她坦承過去的自己根本不懂「運動的意義是什麼」，只知道自己必須這麼做，也曾看著其他女星的照片發怒問：「她憑什麼這麼漂亮！」

▲追求外界定義的美、急著達成別人的期望，讓蔡依林身心俱疲。（圖／翻攝自蔡依林臉書）



蔡依林一開始找上現在的健身教練時，腦中依然是舊有觀念，她只知道自己要有「好的體力、外界看來完美的身形」，但教練跟她說，來運動就是要追求「美」，當人是為了美而做一件事，會比較開心，她突然理解原來美和開心是有連結的，「如果我內心真的健康、開心，我就會自然的美……，如果你真的對某些東西很好奇、很有熱誠，在做這件事情的時候就會很美，不再是你的腰臀比要多少才是美。」

▲▼蔡依林說當一個人內心健康快樂，自然就會美，「不再是你的腰臀比要多少才是美」。（圖／翻攝自Youtube／理科太太、記者李毓康攝）

演藝路一路走來，有粉絲當然也有黑粉，蔡依林坦承自己也曾拿著其他女星的照片，不由分說直接問健身教練：「這樣的身形我可以辦到嗎？」甚至會有憤怒、忌妒的情緒出現：「她憑什麼這麼漂亮！」然後開始找這個看似完美的人的缺點。

▲蔡依林在日記上自問：「我可不可以不要成為別人？」（圖／翻攝自Youtube／理科太太）

後來蔡依林驚覺：「這就是鄉民在看我的時候！」照片上的女星呈現出來的都是努力過後、最漂亮的樣子，「我卻在挑剔她一定有不好看的照片…我也本質上會對別人有這樣的想法。」她開始自我反省、開始覺醒，終於她在日記上寫下：「我可不可以不要成為別人？」就這樣踏上尋美之路，她希望透過自身的改變，告訴所有粉絲：「不用跟著社會標準的美，去定義你自己。」

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