宋旻浩不是1993年生！　「出生祕密」公開...WINNER全亂了

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓男團WINNER成員MINO（宋旻浩）近來發行首張個人專輯《XX》，主打歌《FIANCÉ》獲得非常成功的迴響，日前和團員一起上綜藝節目時，卻突然被迫公開「出生祕密」，原來他並非1993年出生，而這件事他本人也是2個月前才知道。

▲宋旻浩（左）原本一直把李昇勳當哥哥，沒想到兩人根本同年出生。（圖／翻攝自WINNER臉書）



WINNER日前全體上綜藝節目《Video Star》，隊長姜昇潤突然幫宋旻浩公開「出生祕密」。10月他們在泰國辦演唱會時，旻浩媽媽特地到場支持，還請全團員吃好吃的韓式料理，一切氣氛都很融洽溫馨，沒想到宋媽媽突然爆料宋旻浩「不是1993年出生的」，意外打亂WINNER成軍4年來的「長幼秩序」，所有人都慌了。

▲姜昇潤（左）必須改口叫宋旻浩「哥」。（圖／翻攝自WINNER臉書）



一開始WINNER還以為宋媽媽在開玩笑，但宋母超認真地說：「從我肚子裡出來的，我還會搞錯嗎！」原本宋旻浩是1992年生的，登記時卻寫成了1993年，不過這件事宋旻浩本人也是跟WINNER同時知道，驚慌地問媽媽：「這是怎樣，為什麼我不知道？」沒想到宋媽媽秒回：「我生的，當然我最清楚，你怎麼會知道。」

▲金秦禹大哥位置不變，但因為跟李昇勳以同齡朋友相稱，跟小近2歲的宋旻浩該怎麼稱呼變得有點曖昧。（圖／翻攝自WINNER臉書）



如果按照原本的出生日，1993年3月生的宋旻浩和1994年1月生的姜昇潤說好算「同齡朋友」，會叫1992年1月出生的李昇勳「哥」，剛好李昇勳因為是年初生的，所以跟1991年出生的金秦禹好當「同齡朋友」。

▲WINNER團員「族譜」大亂，但確定的是姜昇潤必須叫所有人「哥哥」了。（圖／翻攝自推特＠YGEX Staff）

但現在宋旻浩突然說是1992年出生，於是原本他要叫哥的李昇勳變同齡朋友，和大哥金秦禹的關係則是有些曖昧，最後乾脆放棄「整理族譜」，直接牽手說「我們都是同齡朋友啦～！」不過突然姜昇潤則是確定必須改口叫他哥，雖然感覺尷尬，但最近姜昇潤已經時不時會叫他「哥哥」。