蔡依林「詭異剩半眉」　親眼看到歌迷這則留言哭了！

記者楊蕎綺／綜合報導

天后「Jolin」蔡依林睽違4年終於推出新專輯《Ugly Beauty》，全曲目已全部公開，她也在社群網站上透露，在《怪美的》歌詞版MV下，看到歌迷一則留言，讓她忍不住落淚了，「還以為自己孤單一人，回頭看才發現，其實我並不寂寞。」

▲▼蔡依林新專輯造型完美詮釋「怪美」概念。（圖／翻攝自蔡依林臉書）



蔡依林新專輯封面上她刻意淡化眉毛，遠看像「無眉人」的造型完美詮釋「怪美」概念，睽違4年推出新專輯，她在臉書上透露，前天看到一位網友在MV下留言說，想把她的歌翻譯成英文，「他說一定要讓更多人了解我的音樂。」

看到這裡她忍不住落淚，「像是自己瞬間變成了海上的一波浪 ，抵達岸邊時，還以為自己孤單一人，回頭看才發現，其實我並不寂寞，因為我明白，少了那片無邊無際汪洋的推動，我終究是抵達不了岸邊的！」

▲看到歌迷為她無條件付出，蔡依林回想起在演藝圈的一路艱辛，忍不住落淚。（圖／記者黃克翔攝）

無論新專輯的成績和評價將是如何，蔡依林都感激於歌迷的鼓勵和支持，「我是一位如此幸運的女孩！能在大家的愛中，一步一步的往前邁進。再次，謝謝所有在我這漫長的演藝之路中，不斷默默地給我鼓勵，加油打氣的你，你無疑的是我繼續留在音樂圈的動力！」