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我在接近你，只是你不知道！　蔡阿嘎「2018十大幹話精選」網推爆

記者楊蕎綺／綜合報導

2018年即將畫下句點，回顧這一年，有什麼事情令你印象深刻呢？網紅蔡阿嘎日前就盤點了10大政治人物2018年說的驚世「幹話」，影片公開不到2天便吸引超過25萬人次點閱。

1.陳師孟：若依正常程序來看，陳水扁沒有貪污

▲監委陳師孟上午約詢前總統陳水扁 結束後出示陳水扁給院長張博雅的陳情抗議書▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察委員陳師孟。（圖／記者屠惠剛攝）

監察委員陳師孟1月受國民黨立委王育敏詢問時，回應若依照正常程序、用正常法律見解來看，「陳水扁應該是沒有貪汙」。

2.蔡英文：很多年輕人都願意當軍人

▲▼總統蔡英文針對非洲豬瘟及時事發表迴廊談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文4月上政論節目《新聞面對面》時，面對外界質疑募兵制，她說目前狀況還不錯，「現在很多的年輕人，都願意考慮去當軍人，作為一個生涯的選項。」

3.賴清德：台灣平均月薪49K創18年新高

行政院長賴清德於勞動節前一天，在「全國模範勞工表揚典禮」上致詞時表示，2017年勞工平均總月薪（含獎金、加班費等）將近5萬元（4萬9989元），失業率更是創2001年來新低。

▲▼行政院長賴清德宣布改組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

4.賴清德：薪水不到48K去跟老闆要

賴清德8月接受訪問時解釋，平均月薪48K這數據是總薪資包含月薪、分紅加起來，平均大概4.8萬，會提這項數據是要讓資方心裡有數，讓勞工在談判薪水時，能向資方據理要求，「你給的薪水太低了」。

5.賴清德：深澳燃煤是乾淨的媒

深澳火力發電廠環評修正通過，由於採取採燃煤發電，對附近的空氣品質將造成影響，使得北部各縣市不分藍綠都顯得憂心忡忡，賴清德3月受訪時強調，深澳火力發電廠所用的煤是用「乾淨的煤」。

▲▼李錫錕、柯文哲、吳蕚洋、姚文智、丁守中台北市長辯論會。（圖／公視提供）

▲吳蕚洋。（圖／公視提供）

6.吳蕚洋：蜂蜜檸檬水治百病

吳蕚洋在台北市長辯論會上大力推廣「蜂蜜檸檬水」，還當場清唱《愛江山更愛美人》，在網路掀起旋風一夕爆紅。

7.許銘春：領不到5萬的喔，大概全部勞動人口5成不到

勞動部長許銘春5月在立院接受質詢時，被立法委員王育敏問多少勞工月薪拿不到5萬？她緩緩地說：「大概全部勞動人口5成不到。」

▲▼勞動部長許銘春。（圖／記者紀佳妘攝）

▲勞動部長許銘春。（圖／記者紀佳妘攝）

8. 沈榮津：不漲價，大家都浪費電

電價4月1日起調漲3%，面對各界質疑，經濟部長沈榮津瑜立法院接受質詢時強調，這是大家談出來的社會共識，「你不漲電價，大家都浪費電！」掀起爭議。

▲立法院經濟委員會 經濟部長沈榮津▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

9.蔡英文：我有百分之百的把握，台灣正在變好

總統蔡英文5月接見國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長，致詞時表示，這兩年來，經濟轉型的成果漸漸展現，各項的經濟指標，無論是成長率、出口產值、失業率、股市、國內外投資，數字都很好，「我有百分之百的把握，可以跟各位說，台灣正在變好」。

▲▼總統蔡英文與桃園市長鄭文燦進行市政交流。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

10.蔡英文：我在接近你，只是你不知道

總統蔡英文執政以來，充分運用社群媒體，但也不免被外界質疑，當面對事件時卻「神隱」，被諷刺是神隱少女、臉書總統。對此，她在受訪時說明原因，並強調「其實我是接近的，只是你不知道我在接近你而已。」

▼影片取自蔡阿嘎YouTube，如遭刪除請見諒。

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蔡阿嘎, 幹話王

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