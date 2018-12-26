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蔡依林坦承平靜分手「都是假的」！　被理科太太「釣出心裡話」泛淚

記者楊蕎綺／綜合報導

天后「Jolin」蔡依林睽違4年終於推出新碟《Ugly Beauty》，透過這張專輯她討論女性、審美觀，勇敢分享自己內心陰暗面，日前她接受Youtuber理科太太專訪，坦承以前從來沒有好好的「面對自我」，只知道講到「蔡依林」就會很想哭，就像是一個藏在深處的小女孩，其實已經承受不了。

理科太太專訪蔡依林。（圖／翻攝自Youtube／理科太太 Li Ke Tai Tai）

▲▼以前談到「蔡依林」的種種，Jolin都會莫名想哭。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）

理科太太專訪蔡依林。（圖／翻攝自Youtube／理科太太 Li Ke Tai Tai）

蔡依林過去不太看鏡子，對自己要求完美、用盡全力完成「別人的期望」，她知道自己在追求，卻不知道在追什麼，直到拍攝《我》的MV時，導演要她看著鏡子，讓她忍不住情緒潰堤，「發現我很少仔細地看我自己」，只要提到以前經歷過的事情，就會莫名的想哭，她語帶哽咽地說：「我不知道為什麼，我都走過來了，為什麼還是會很想（落淚）…。」於是她開始四處看書找尋答案，「我想知道這個眼淚是什麼意思。」

理科太太專訪蔡依林。（圖／翻攝自Youtube／理科太太 Li Ke Tai Tai）

▲蔡依林拍攝《我》MV時，看著鏡子才突然發現，很少這樣仔細地看看自己。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）

蔡依林開始大量閱讀關於心理學、腦科學、Self-help的書籍，其中包含心理學家榮格「夢的解析」相關書籍，她提到過去曾做過一個「狗死掉」的夢，當下沒有想太多，但事後看筆記回想，才發覺那是自己對於愛情的態度。

在夢境裡，蔡依林身處海邊，她的寵物狗開心在旁喝水，一轉眼毛孩卻突然沒了呼吸，夢裡的她很冷靜地把狗狗肢解、裝進垃圾袋裡，到下一幕她才開始焦躁地追問女性A狗狗死去的原因，A要她去問B，B是一個美麗、短髮的女性，B沒有說話只微笑看著她，再跳下一個場景是在地下停車場，她內心已經焦慮到不行，原本手上拿著車鑰匙，自己也會開車，卻把鑰匙交給了旁邊的男性友人。

理科太太專訪蔡依林。（圖／翻攝自Youtube／理科太太 Li Ke Tai Tai）

▲蔡依林藉由解析自己的夢境，探索自己對待愛情的態度和方式。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）

醒來之後蔡依林開始拆解這場夢，夢裡的每一個角色都是她的分身，而這場夢似乎說的就是自己對待愛情的方式和態度，一個生命突然離開，一開始「看似」很平靜，事實上內心是不願意接受的，所以她的情緒轉為焦慮、憤怒，開始追究「是不是別人的問題」，而鑰匙代表著轉機，原本機會是握在自己手裡的，她卻轉手讓給了一個男人。

理科太太專訪蔡依林。（圖／翻攝自Youtube／理科太太 Li Ke Tai Tai）

▲蔡依林頓悟，不要期待別人來拯救，「要對自己的快樂負責」。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）

最後蔡依林頓然理解，「妳要對自己的快樂負責，不能等待一個白馬王子來救妳」，過去她在愛情裡曾經很放下不、不想相信這件事，夢裡赤裸裸地呈現給自己看，在她將這個夢境記錄下來、回頭解析之後，才發現這都是療癒自己創傷的過程。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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