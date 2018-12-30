張景嵐清空3年回憶爆哭！　「不是不愛了，是祝福」

記者楊蕎綺／綜合報導
女星張景嵐儘管工作忙碌，仍時常分享生活點滴，不僅對粉絲長情，對待身邊的物品也是放感情對待，下周她將開了3年的愛車賣掉，為此她哭到泣不成聲，「學校沒有教我們怎麼跟愛的人事物分離，有的時候我們不是怕分離，是怕忘記那些曾經美好的時刻，我只想好好跟你說聲謝謝。」
▲張景嵐說自己是一個很念舊的人。（圖／翻攝自張景嵐臉書、IG）
張景嵐30日凌晨突然在IG上貼出自己看著鏡頭爆哭的影片，片中她已經哭到眼睛有些紅腫，原來她即將把陪伴3年的愛車賣掉，雖然不是什麼百萬名車，但對她來說這台車不只是一台車，更像是一個好朋友，「它陪我度過很多我很脆弱的時刻，它是當時我很孤獨的時候，買給自己的一個禮物，它是我告訴自己『沒關係，沒什麼大不了的，一切重新開始吧！』默默陪伴我的朋友。」
▲張景嵐即將把愛車轉手。（圖／翻攝自張景嵐IG）
曾經開著這台車遨遊、載自己愛的人，張景嵐坦承也曾想過拍落淚影片看起來很矯情，但她只是想好好地和愛車說再見，「學校沒有教我們怎麼跟愛的人事物分離，有的時候我們不是怕分離，是怕忘記那些曾經美好的時刻，我只想好好跟你說聲謝謝，而且我不想忘記你這3年的無怨無悔。」
▲張景嵐清空車子前情緒潰堤。（圖／翻攝自張景嵐IG）
最後張景嵐也像即將轉手的愛車喊話：「希望我的車車不要誤會我不愛它了，我們常常以為愛消失了，其實沒有，是幻化成祝福，不是你不好，是要成就更好的我們。」
▼影片取自張景嵐IG，如遭刪除請見諒。
【張景嵐IG全文】
我是一個念舊的人
手機號碼從國中就沒換過
這禮拜要賣車了
我很喜歡我這台車
雖然他不是一個多厲害的車
花60萬買的
但它對我來說不只是車，是朋友、是我的回憶
它陪我度過很多我很脆弱的時刻
它是當時我很孤獨的時候
買給自己的一個禮物
它是我告訴自己「沒關係，沒什麼大不了的，一切重新開始吧！」默默陪伴我的朋友
我開著它，去我想去的地方
我開著它，載我愛的任何人
我在上面睡覺、開去露營、在海邊吹風、
開去拍戲、在上面吃飯發呆⋯
它只載我愛的人們
我很想跟它好好說謝謝
謝謝你，辛苦你了，我不會忘記你的
希望未來你的主人能好好愛你
像我一樣，甚至比我更好。
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想了很久到底要不要錄這個影片
覺得很矯情而且很白癡
但想想我也不是第一次白癡了
邊想邊哭了半小時才按下快門
哭著說話的影片連我自己都聽不懂在說啥，你們就別看了
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我想我的車車會欣慰我紀錄這瞬間的
以後的我也會感謝我自己錄這段影片的
我想代替坐過我車的人，跟你說聲謝謝
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學校沒有教我們怎麼跟愛的人事物分離
有的時候我們不是怕分離
是怕忘記那些曾經美好的時刻
我只想好好跟你說聲謝謝
而且我不想忘記你這三年的無怨無悔
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哭到一半妹妹敲窗想來幫我清空車子
妹妹傻眼的拍了張照
幫我紀念那些，再也回不去的人事物。
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#希望我的車車不要誤會我不愛它了
#我們常常以為愛消失了
#其實沒有
#是幻化成祝福
#不是你不好
#是要成就更好的我們