張景嵐清空3年回憶爆哭！　「不是不愛了，是祝福」

記者楊蕎綺／綜合報導

女星張景嵐儘管工作忙碌，仍時常分享生活點滴，不僅對粉絲長情，對待身邊的物品也是放感情對待，下周她將開了3年的愛車賣掉，為此她哭到泣不成聲，「學校沒有教我們怎麼跟愛的人事物分離，有的時候我們不是怕分離，是怕忘記那些曾經美好的時刻，我只想好好跟你說聲謝謝。」

▲張景嵐說自己是一個很念舊的人。（圖／翻攝自張景嵐臉書、IG）



張景嵐30日凌晨突然在IG上貼出自己看著鏡頭爆哭的影片，片中她已經哭到眼睛有些紅腫，原來她即將把陪伴3年的愛車賣掉，雖然不是什麼百萬名車，但對她來說這台車不只是一台車，更像是一個好朋友，「它陪我度過很多我很脆弱的時刻，它是當時我很孤獨的時候，買給自己的一個禮物，它是我告訴自己『沒關係，沒什麼大不了的，一切重新開始吧！』默默陪伴我的朋友。」

▲張景嵐即將把愛車轉手。（圖／翻攝自張景嵐IG）



曾經開著這台車遨遊、載自己愛的人，張景嵐坦承也曾想過拍落淚影片看起來很矯情，但她只是想好好地和愛車說再見，「學校沒有教我們怎麼跟愛的人事物分離，有的時候我們不是怕分離，是怕忘記那些曾經美好的時刻，我只想好好跟你說聲謝謝，而且我不想忘記你這3年的無怨無悔。」

▲張景嵐清空車子前情緒潰堤。（圖／翻攝自張景嵐IG）



最後張景嵐也像即將轉手的愛車喊話：「希望我的車車不要誤會我不愛它了，我們常常以為愛消失了，其實沒有，是幻化成祝福，不是你不好，是要成就更好的我們。」

▼影片取自張景嵐IG，如遭刪除請見諒。

在 Instagram 查看這則貼文 張景嵐（@changchinlan）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 29 日 上午 9:33 張貼

【張景嵐IG全文】

我是一個念舊的人

手機號碼從國中就沒換過

這禮拜要賣車了

我很喜歡我這台車

雖然他不是一個多厲害的車

花60萬買的

但它對我來說不只是車，是朋友、是我的回憶

它陪我度過很多我很脆弱的時刻

它是當時我很孤獨的時候

買給自己的一個禮物

它是我告訴自己「沒關係，沒什麼大不了的，一切重新開始吧！」默默陪伴我的朋友

我開著它，去我想去的地方

我開著它，載我愛的任何人

我在上面睡覺、開去露營、在海邊吹風、

開去拍戲、在上面吃飯發呆⋯

它只載我愛的人們

我很想跟它好好說謝謝

謝謝你，辛苦你了，我不會忘記你的

希望未來你的主人能好好愛你

像我一樣，甚至比我更好。

.

想了很久到底要不要錄這個影片

覺得很矯情而且很白癡

但想想我也不是第一次白癡了

邊想邊哭了半小時才按下快門

哭著說話的影片連我自己都聽不懂在說啥，你們就別看了

.

我想我的車車會欣慰我紀錄這瞬間的

以後的我也會感謝我自己錄這段影片的

我想代替坐過我車的人，跟你說聲謝謝

.

學校沒有教我們怎麼跟愛的人事物分離

有的時候我們不是怕分離

是怕忘記那些曾經美好的時刻

我只想好好跟你說聲謝謝

而且我不想忘記你這三年的無怨無悔

.

哭到一半妹妹敲窗想來幫我清空車子

妹妹傻眼的拍了張照

幫我紀念那些，再也回不去的人事物。

.

#希望我的車車不要誤會我不愛它了

#我們常常以為愛消失了

#其實沒有

#是幻化成祝福

#不是你不好

#是要成就更好的我們