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許瑋甯爆蜜月地點選這！　閃嫁「男友視角」照早預言

圖文／鏡週刊

許瑋甯與劉又年蜜月之旅應是選在摩洛哥，其實也是舊地重遊，因為今年6月許瑋甯才去過當地，因為她崇拜的已逝名作家三毛，就曾在那生活過了3年。

先前本刊旅遊欄目曾經寫道：「三毛的《撒哈拉的故事》裡，有一篇〈沙漠觀浴記〉，形容她生活在阿雍小鎮時，誤闖門口寫著「泉」的浴室，場景觸目驚心…」

其實今年年中，許瑋甯（左）就已去過摩洛哥，當時她留下不少美麗照片，應也是出自於劉又年之手。（翻攝自許瑋甯臉書）

▲其實今年年中，許瑋甯（左）就已去過摩洛哥，當時她留下不少美麗照片，應也是出自於劉又年之手。

劉又年被許瑋甯大大稱讚，但又被定調是圈外男友，兩人對於彼此感情既堅定又低調。（翻攝自劉又年臉書）

▲劉又年被許瑋甯大大稱讚，但又被定調是圈外男友，兩人對於彼此感情既堅定又低調。

至於許瑋甯，當時她則在沙漠騎駱駝、嘗試傳統鼓藝，也難得身著泳裝入鏡…張張照片都像時尚雜誌內頁，看來應該也出自本來就是攝影師的男友劉又年之手。

回到劉又年的臉書，就他所公開的照片看來，他的確常拿許瑋甯當作自己的拍攝對象，一張張充滿愛意的作品頗具意境，另有一張2人坐在車子後座，劉又年滿臉幸福撫著許瑋甯的左頰、許瑋甯一臉嬌羞，也可見他們除了般配、興趣相投，雖然認識多年一度斷聯，重逢之後迅速愛火狂燒。

有張許瑋甯跟劉又年罕見的親暱合照，小倆口之間眼光交會，相當有愛。（翻攝自許瑋甯臉書）
 
▲有張許瑋甯跟劉又年罕見的親暱合照，小倆口之間眼光交會，相當有愛。

許瑋甯去年10月跟劉又年的牽手畫面被本刊曝光，當晚他們十指交握、親暱自拍然後各自回家。之後，她透露2人當下有發現跟拍，但決定不願放手，顯見認定彼此的堅情。

許瑋甯不久前在IG上傳殺青照，並說接下來要去摩洛哥，如今對照婚訊原來是計畫好跟劉又年的蜜月旅行。（翻攝自許瑋甯微博）

▲許瑋甯不久前在IG上傳殺青照，並說接下來要去摩洛哥，如今對照婚訊原來是計畫好跟劉又年的蜜月旅行。（翻攝自許瑋甯微博）
 
後來本刊也接續拍到他們約會身影；許瑋甯稱讚劉又年懂得尊重女生，作風像個紳士，然後定義他是「帶來開心的朋友」「是個絕對的好人」；於是就算她工作忙、跟劉又年見面是以「月」為單位，依舊穩定交往，而且極力護愛，曾說：「我自己被問我無所謂，但他的那一部分，我得保護他的生活。」字句之間都可以感受得到她對這段感情發展的呵護備至。

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