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曾莞婷「禮服下滑」露粉紅暈！　她看照片沮喪哭了

記者楊蕎綺／綜合報導

曾莞婷今25日出席三立《炮仔聲》首映，她穿著露肩魚尾禮服，優雅又性感，卻不慎被捕捉到露出胸貼的畫面，還被誤會是「露點」，對自己要求很高的她事後透過臉書坦承，其實對此感到很沮喪，甚至偷躲起來哭了，但無奈之餘還是得打起精神、繼續出外景，她說：「這應該是我最難忘的聖誕節…。」

▲▼三立八點檔《炮仔聲》首映會-曾莞婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾莞婷25日亮麗出席記者會。（圖／記者黃克翔攝）

曾莞婷在記者會上以一襲緞面魚尾禮服驚艷全場，只是對自己要求完美的她，卻不慎被拍到露出粉紅胸貼的模樣，雖然在現場強作鎮定拿披肩擋著，但其實一下台情緒相當低落，「每次有任何重要的場合，我都非常的用心，想給你們不同的驚喜…」，事前也盡量做足準備，無奈上台經走動過後，某些角度還是看的到胸貼外露。

▲▼曾莞婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼曾莞婷發現意外露出胸貼很沮喪。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自曾莞婷臉書）

曾莞婷不小心露點哭了。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

下了台，曾莞婷坦承為此偷偷哭了，但情緒釋放之後，依然打起精神面對工作，「哭完了繼續出外景上工！這應該是我最難忘的聖誕節～又要被有心人士炒作⋯⋯但求無愧於心吧！」

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自臉書）

▲曾莞婷對自己要求完美。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

事實上，當日記者會結束後，曾莞婷經紀人就對《ETtoday星光雲》表示，其實上台前就一直對禮服狀態有些擔心，「去後台喬了很多次衣服，因為禮服下擺比較重，莞婷也很難過，雖然客串，但很看重記者會，我們一大早就去妝髮、借禮服，她有點難過吧，現在心情有點低落。」

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