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張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇！　出門才發現「褲子半透明」

記者劉宜庭／綜合報導

女星張景嵐以模特兒身分出道，後來轉戰戲劇圈表現亮眼，儘管工作忙碌，仍常會和粉絲分享生活點滴，親民形象深受粉絲歡迎。她長期保持運動習慣，練就出窈窕身材，近來穿上好友拐拐（許萌希）送來的運動裝健身，沒想到穿出門才發現，褲子側邊暗藏性感玄機，一系列美照曝光後，也讓不少網友狂讚太辣啦！

▲張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇。（圖／翻攝自張景嵐Instagram）

▲張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇。（圖／翻攝自張景嵐Instagram）

▲張景嵐常透過社群網站分享生活點滴，親和力十足。（圖／翻攝自張景嵐Instagram）

張景嵐29日透過Instagram發文透露，收到拐拐送來的運動套裝，以迫不及待的心情穿上後，隨即出門運動，沒想到踏出家門後，她表示，「我出門才發現我褲子側邊半透明。」

▲張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇。（圖／翻攝自張景嵐Instagram）

▲張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇。（圖／翻攝自張景嵐Instagram）

▲張景嵐M字腿深蹲運動。（圖／翻攝自張景嵐Instagram）

引人注意的是，張景嵐發文同時，不忘放送福利，曬出一系列運動美照，畫面中，她穿著白色透視運動內衣入鏡，深蹲運動呈現M字腿，一轉到正面，胸前挖洞線條的透視設計，更加突顯傲人雙峰，往下一看，超明顯的腹肌線條，也隨之現形，黑色緊身褲也讓一雙美腿形狀一覽無遺，多年來維持的好身材，也讓人驚艷不已。

▲張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇。（圖／翻攝自張景嵐Instagram）

▲張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇。（圖／翻攝自張景嵐Instagram）

▲張景嵐透視運動內衣正面照超火辣。（圖／翻攝自張景嵐Instagram）

張景嵐運動美照曝光後，不少網友紛紛嘴甜誇讚，「線條很美」、「這腹肌也太強大了」、「腹肌很結實」、「只能說：女神」、「好身材」，在網路上意外掀起不少討論。

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