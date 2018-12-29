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曬美食照遭粉批「只是吃喝玩樂，不工作」　楊丞琳深夜吐委屈心聲！

記者劉宜庭／綜合報導

楊丞琳最初自2000年以女團4 in Love，正式踏入演藝圈，如今出道已滿18週年，她平時常透過社群網站，分享生活點滴，沒想到，此舉竟換來部分「經紀人型」粉絲頻頻督促她的工作，甚至還有人為此失望嘆，「為什麼我支持的偶像這麼有惰性？」對此，她28日晚間發表長文，吐露真實心聲。

▲遭粉批吃喝玩樂不工作，楊丞琳吐心聲。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳出道滿18年，累積大批死忠粉絲，人氣相當高。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

楊丞琳表示，隨著社群網站的發達，粉絲和藝人的互動也有所改變，「以前，社群網站沒那麼發達時， 粉絲都是期待著藝人新作品的消息，好奇著藝人私下的生活。現在，社群網站拉近了彼此的距離，藝人們開始把自己的生活分享在網路上，不再令人感到神秘。」

然而，當楊丞琳將生活大小事，包括美食照、聚會照或是觀影心得分享PO網時，她卻觀察到，有一部分「經紀人型」的粉絲，不會因此感到開心、或是貼近藝人生活，反而感到「恨鐵不成鋼」，甚至不斷督促著她的工作，還有人會失望嘆，「為什麼我支持的偶像這麼有惰性，只是吃喝玩樂，不工作，光顧著休息！」

▲遭粉批吃喝玩樂不工作，楊丞琳吐心聲。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲遭粉批吃喝玩樂不工作，楊丞琳吐心聲。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲遭粉批吃喝玩樂不工作，楊丞琳吐心聲。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳平時常PO出生活、美食照，分享日常點滴。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

楊丞琳透露，這種情況不只有發生在她身上，其他藝人也有遇到，她坦言，「其實，撒撒嬌，告訴我們你們想我們了，好想多看見我們，這類的話，是很可愛的。因為確實，不是每個工作都是公開的，也不是每個工作都有機會到世界各個城市跑一輪。但是，往往『督促』你／妳工作的人，都會以酸或貶的方式，彷彿用激將法般的，表達自己對這個藝人的期待。」

至於為何要回應？激不得嗎？楊丞琳也正面回應，「當然不是！因為我們跟你們一樣，是人。」她無奈解釋，他們其實都在努力地工作著，只是不見得全都會PO網分享，「有些工作不能提前曝光，又或者，我們自己經營的社群網站，並不想都是工作相關的東西啊，那樣不就叫官方網站了嗎？當然，也可能我們確實閒下來了，可以利用空檔好好放鬆。」

然而，當楊丞琳出面為自己說話後，又會出現另一批擁護酸粉的人出來罵，她也舉例這些人常會說的話，「他們會說，只是開開玩笑，有必要生氣嗎？只是調侃而已，何必認真呢？只是太想你／妳了，為什麼要這麼嗆？情商是不是太低了啊，這樣對粉絲很傷人知道嗎？難道不能溫柔點或者搭配一些表情符號以免誤會嗎？」

▲遭粉批吃喝玩樂不工作，楊丞琳吐心聲。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

▲楊丞琳深夜發長文吐露心聲。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

楊丞琳透露，當批評的字眼從自己粉絲身上出現，任何藝人都不會好受，認為這時用嚴肅的態度面對，應屬人之常情。她也以自身為例，當她遇到這種狀況，會感到委屈、被誤解，也會覺得疑或，「奇怪？你們怎麼可能是說這些話的人？」她坦言，自己大可略過或是刪除這些留言，「可是，這些人，居然是口口聲聲說愛我、支持我的人…所以，我還是會選擇性回覆，但無論你們覺得文字的口吻是哪種，都不會是嗆或者不爽這種。別替我加戲了，真心拜託。」

近年來，楊丞琳不只一次說過，想要平衡自己的生活與工作，「出道這麼久，辛苦這麼長時間了，我想把一部分的自己，分配給工作以外的人事物上。對於我的事業，我一刻也沒有鬆散過。懂得生活和勤奮工作應是相輔相成，並不衝突的。」她也曾多次請粉絲支持她的想法，文中也許下願望，「請讓彼此在一個健康、沒有壓力、充滿愛的關係下互動～好嗎？」

楊丞琳以長文吐露心聲後，短短不到一天時間，就吸引超過6萬人按讚關注，不少粉絲見狀，也紛紛留言力挺，「做自己就好」、「完全認同」、「丞琳辛苦了，我永遠支持你唷」、「喜歡這樣真實的你」、「懂你的人就會懂，加油」。

【楊丞琳IG全文】

Rainie Yang之特別專欄
哈哈哈！這個專欄，可能只有今天喔！
主題：少數粉絲的表態
以前，社群網站沒那麼發達時， 粉絲都是期待著藝人新作品的消息，好奇著藝人私下的生活。
現在，社群網站拉近了彼此的距離，藝人們開始把自己的生活分享在網路上，不再令人感到神秘。
但是換來的是什麼呢？
有一部分「經紀人型」的粉絲，一直督促你/你工作！
看到一張張的生活照、美食照、和朋友聚會的照片、觀看電影和影集的心得...等，不會讓他們感到開心，或者覺得貼近我們的生活，反而會讓他們感到失望或恨鐵不成鋼的認為，為什麼我支持的偶像這麼有惰性，只是吃喝玩樂，不工作，光顧著休息！很有意思的是，這種情形，不只是發生在我身上，原來其他藝人也有遇到～
其實，撒撒嬌，告訴我們你們想我們了，好想多看見我們，這類的話，是很可愛的。因為確實，不是每個工作都是公開的，也不是每個工作都有機會到世界各個城市跑一輪。
但是，往往「督促」你／妳工作的人，都會以酸或貶的方式，彷彿用激將法般的，表達自己對這個藝人的期待。然而，發生這種情況時，捍衛自己的藝人，不只有我 。我們為什麼要回應？是激不得嗎？當然不是！因為我們跟你們一樣，是人。甚至我們其實都在努力地工作著，只是不見得會把它分享在社群網站上，以及有些工作不能提前曝光，又或者，我們自己經營的社群網站，並不想都是工作相關的東西啊，那樣不就叫官方網站了嗎？當然，也可能我們確實閒下來了，可以利用空檔好好放鬆～
很奇特的現象是，當我們被「教訓」了，替自己說話之後，會有另一批擁護酸粉的人出來罵我們。他們會說，只是開開玩笑，有必要生氣嗎？只是調侃而已，何必認真呢？只是太想你／妳了，為什麼要這麼嗆？情商是不是太低了啊，這樣對粉絲很傷人知道嗎？難道不能溫柔點或者搭配一些表情符號以免誤會嗎？
Ok，首先，如果我看見的留言，真的只是像你們說的那樣，那我們就太較真了，是我們玻璃心。再來，實際上，批評的字眼從自己的粉絲身上出現，任何藝人都不會好受。藝人用嚴肅地態度面對相關的言論，是人之常情吧～
以我個人為例子，我在這種時候，會感到被誤解並委屈了，甚至也會覺得，奇怪？你們怎麼可能是說這些話的人？沒錯，我沒有忽視這些言論，我大可略過不看或把它刪掉，可是，這些人，居然是口口聲聲說愛我、支持我的人...所以，我還是會選擇性回覆。但無論你們覺得文字的口吻是哪種，都不會是嗆或者不爽這種。別替我加戲了，真心拜託～
最後，我想說，如果你/妳是我的粉絲，相信在這三四年間，已不止一次的看過或聽過我表示，我想要平衡自己的工作和生活。出道這麼久，辛苦這麼長時間了，我想把一部分的自己，分配給工作以外的人事物上。對於我的事業，我一刻也沒有鬆散過。懂得生活和勤奮工作應是相輔相成，並不衝突的。而你們應該也不難發現吧，因為我真的沒閒著啊，忙得很咧…
我曾多次請你們支持這樣想法的我，更請你們先過好自己的生活再來關心我。所以，請讓彼此在一個健康、沒有壓力、充滿愛的關係下互動～好嗎？
感謝大家的閱讀。
提前祝大家，新年快樂～

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