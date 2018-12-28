張柏芝產後1個月「減肥餐曝光」！　網友一看超心疼

記者劉宜庭／綜合報導

女星張柏芝11月秘密生下第3胎，隔月除了透過工作室證實喜訊，更親自露臉拍影片，感謝外界祝福，雖然孩子生父身份依然是個謎，但她近來已經開始積極瘦身，26日中午發文分享自己的減肥餐，卻讓網友看了不禁心疼直呼「也太少！」

▲張柏芝11月秘密生下第3胎，目前正積極瘦身中。（圖／翻攝自張柏芝工作室微博）

影片中，張柏芝對著鏡頭露出甜美笑容，同時使用APP中的特效功能，在頭上P上恐龍裝笑說：「我現在在幹嘛呢？我在減肥，我要保持身材，吃素的恐龍。」

▲張柏芝自嘲是「吃素的恐龍」。（圖／翻攝自微博／張柏芝）



張柏芝產後至今，相隔約短短1個多月，鏡頭前氣色相當好，臉蛋看起來沒有變胖太多，卻仍自我要求要減肥。更引人注意的是，她隨後介紹當天的減肥餐，餐盒內全都是水煮花椰菜，魔鬼般的減肥方法，讓不少人看了心疼不已。

▲張柏芝產後1個月減肥餐曝光。（圖／翻攝自微博／張柏芝）



許多粉絲看完影片中，也紛紛留言驚呼，「太少了吧」、「要好好吃飯，不能只吃素阿」、「女神這麼瘦了，剛生完孩子，還是要注意身體」，也有不少網友嘴甜誇讚，認為如今的她已經很美了，完全不需要再瘦下去，在網路上意外引發討論。

▲張柏芝日前也曾自拍影片，感謝外界祝福。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

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