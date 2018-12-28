林志玲親PO「情侶接吻」剪影！　沉默1hr後公開「親密照對象」

記者劉宜庭／綜合報導

林志玲擁有「台灣第一名模」封號，44歲依然維持凍齡外貌、窈窕身材，雖然前陣子一度和言承旭傳出世紀復合，戀情到最後卻似乎又無疾而終，不免讓許多粉絲著急，沒想到，她28日晚間突然PO出「男女月下接吻」的浪漫剪影，讓不少人好奇驚問，難道是要公布戀情了嗎？！

▲林志玲感情世界備受外界關注。（圖／CFP）



林志玲28日晚間無預警曬出一張圖片，文中更附上臉紅害羞的表情符號笑說：「是誰偷拍。」畫面中，只見一對情侶站在月光下，臉對著臉似乎正要親吻，雖然僅有黑白剪影，但仍流露出滿滿甜蜜氛圍，也讓不少網友好奇留言，「官宣了嗎」、「和誰」，也有不少粉絲激動表示，希望剪影中的男生是言承旭，掀起熱烈討論。

▲林志玲親PO情侶接吻剪影，引發外界揣測是否要公開戀情。（圖／翻攝自微博／林志玲）



然而，林志玲相隔約1小時後，終於揭曉謎底，原來她這次並非是要公布戀情，而是拍攝代言廣告的影片時，與男主角互動的過程，她不忘調皮寫道，「猜到了嗎？」讓不少笑罵女神太皮了。

▲原來林志玲剪影並非宣布戀情，只是代言廣告的影片男主角而已。（圖／翻攝自微博／林志玲）

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