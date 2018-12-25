ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孟耿如、黃子佼文化大學看夜景❤　聖誕節情侶裝閃照3連發

記者劉宜庭／綜合報導

孟耿如日前接受黃子佼求婚，約定將於2020年步入禮堂，小倆口過去對於感情抱持低調態度，鮮少放閃，近年來越愛越高調，放閃頻率也漸漸變高，25日聖誕節當天，除了罕見曬出同框恩愛照，2人還現身文化大學欣賞夜景，羨煞眾人。

▲孟耿如、黃子佼文化大學看夜景。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

▲孟耿如、黃子佼文化大學看夜景。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

▲孟耿如、黃子佼文化大學看夜景。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

▲孟耿如、黃子佼聖誕節閃照3連發。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

25日聖誕節這天，孟耿如從晚上開始，陸續透過Instagram發文放閃，「今天請容許合照放閃。」畫面中，只見她歪頭靠著黃子佼肩膀，2人都穿著藍色情侶裝，且同樣戴著深色毛帽，對著鏡頭露出甜蜜微笑。

有趣的是，孟耿如接著PO出2段短影片，先是調理店家準備的飲料，接著黃子佼搶先品嚐試喝時，不小心將湯匙認成是吸管，過程全被一旁掌鏡的她給錄下，忍不住笑虧，「怎麼有這麼傻的…。」

▲孟耿如、黃子佼文化大學看夜景。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

▲孟耿如、黃子佼疑似在咖啡廳約會。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

▲孟耿如、黃子佼文化大學看夜景。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

▲孟耿如、黃子佼文化大學看夜景。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

▲黃子佼誤將湯匙當成吸管。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

小倆口放閃行程還沒完，孟耿如透露，當晚還和黃子佼現身文化大學看夜景，由於當時還有許多大學生在旁邊，她說，「我有點害羞，這是情侶會來的地方耶。」聽見黃子佼回說，「我們是情侶啊！」她才回說，「對吼！」

▲孟耿如、黃子佼文化大學看夜景。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

▲孟耿如、黃子佼現身文化大學看夜景。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

孟耿如下秒好奇問，通常要看多久的夜景才算是完成「看夜景」的行程？黃子佼表示，「看你阿，等下離開記得把我們的毛帽拉低一點就好。」過程中，小倆口似乎因為擔心被學生認出，整個過程都坐立難安，面對黃子佼提醒要將毛帽拉低，她則笑說，「毛帽拉低要遮住整張臉才有用啦…。」2人一來一往互動笑翻眾人，難得高調放閃的舉動，也在網路上掀起不少討論。

▲孟耿如、黃子佼文化大學看夜景。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

▲孟耿如公開與黃子佼甜蜜對話。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

觀眾拿到mic就嘶吼致敬　蕭敬騰尬笑...比讚敬禮

推薦閱讀

陳冠希1歲女玩具箱「7位數天價」曝光！　網友一看全驚呆

企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學員證大頭貼「中文名字」曝光

女星妞妞遭養父性侵9年！　媽反罵「一定是妳勾引他」

Ashly大吼：王士維你給我過來！　尼克慌了「暫停錄影」

李毓芬罕見大尺度辣照曝光！　一坐上桌「腿根全露」解放東西半球

大頭佛揭密「生子真相」！　罕見放閃暴牙B公主抱甜炸

BY2出道10年罕見剪短髮！　「新造型曝光」宣告：揮別過去

滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光

楊冪離婚神隱3天首度現身！　「全身黑」露白皙側臉低頭上車

打鬥戲「誤觸公車門開關」險摔！　伊正回放畫面驚覺：是爸爸保佑我

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

南韓辣媽「生兩個還有少女嫩肌」　身份曝光⋯妹是當紅女團成員！

GD當兵後這點不一樣了！　「為了見勝利一面」乾等1小時

陳冠希1歲女玩具箱「7位數天價」曝光！　網友一看全驚呆

歐陽娣娣海邊解放比基尼照！　穿熱褲美腿乍現1.3萬網友全看光

梧桐妹暴風抽高直逼賈靜雯！　一說「關鍵字」咘咘Bo妞秒停止吵鬧

親自送專輯「路人轉身直接丟垃圾桶」　他撿回默默看5秒：我自己留吧

10年粉絲腦溢血昏迷！　林志玲親自「帶蛋糕禮物」病房陪聊天

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

伊能靜34年前少女「禁忌照」曝光！　短髮嫩臉激美

滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孟耿如, 黃子佼

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 爸開心扮聖誕老人　女兒「尖叫躲牆角」崩潰大哭：我要麻麻！
  2. 孟耿如、黃子佼文化大學看夜景❤　聖誕節情侶裝閃照3連發
  3. 鄧紫棋在柬埔寨過平安夜！　男友Mark打卡洩行蹤「一路相陪」
  4. 10年粉絲腦溢血昏迷！　林志玲親自「帶蛋糕禮物」病房陪聊天
  5. 孔曉振「想當平凡女人」接演驚悚片　嚇到好友孫藝真
  6. 陳冠希1歲女玩具箱「7位數天價」曝光！　網友一看全驚呆
  7. 南韓辣媽「生兩個還有少女嫩肌」　身份曝光⋯妹是當紅女團成員！
  8. 名導收「死亡威脅」！電影完成後…倖存年輕人崩潰痛哭
  9. 「蜘蛛人」安德魯爆熱戀芮塔歐拉！　聖誕前夕「勾手逛街」0遮掩放閃
  10. 伊能靜34年前少女「禁忌照」曝光！　短髮嫩臉激美

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366