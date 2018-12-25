孟耿如、黃子佼文化大學看夜景❤　聖誕節情侶裝閃照3連發

記者劉宜庭／綜合報導

孟耿如日前接受黃子佼求婚，約定將於2020年步入禮堂，小倆口過去對於感情抱持低調態度，鮮少放閃，近年來越愛越高調，放閃頻率也漸漸變高，25日聖誕節當天，除了罕見曬出同框恩愛照，2人還現身文化大學欣賞夜景，羨煞眾人。

▲孟耿如、黃子佼聖誕節閃照3連發。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

25日聖誕節這天，孟耿如從晚上開始，陸續透過Instagram發文放閃，「今天請容許合照放閃。」畫面中，只見她歪頭靠著黃子佼肩膀，2人都穿著藍色情侶裝，且同樣戴著深色毛帽，對著鏡頭露出甜蜜微笑。

有趣的是，孟耿如接著PO出2段短影片，先是調理店家準備的飲料，接著黃子佼搶先品嚐試喝時，不小心將湯匙認成是吸管，過程全被一旁掌鏡的她給錄下，忍不住笑虧，「怎麼有這麼傻的…。」

▲孟耿如、黃子佼疑似在咖啡廳約會。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

▲黃子佼誤將湯匙當成吸管。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）



小倆口放閃行程還沒完，孟耿如透露，當晚還和黃子佼現身文化大學看夜景，由於當時還有許多大學生在旁邊，她說，「我有點害羞，這是情侶會來的地方耶。」聽見黃子佼回說，「我們是情侶啊！」她才回說，「對吼！」

▲孟耿如、黃子佼現身文化大學看夜景。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）

孟耿如下秒好奇問，通常要看多久的夜景才算是完成「看夜景」的行程？黃子佼表示，「看你阿，等下離開記得把我們的毛帽拉低一點就好。」過程中，小倆口似乎因為擔心被學生認出，整個過程都坐立難安，面對黃子佼提醒要將毛帽拉低，她則笑說，「毛帽拉低要遮住整張臉才有用啦…。」2人一來一往互動笑翻眾人，難得高調放閃的舉動，也在網路上掀起不少討論。

▲孟耿如公開與黃子佼甜蜜對話。（圖／翻攝自孟耿如Instagram）