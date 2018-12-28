丫頭飛出國跨年　一下機「慘摔趴地」畫面曝光！

記者劉宜庭／綜合報導

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，活潑敬業的螢幕形象深植人心，除了活躍於演藝圈，也積極發展副業，行程滿檔的她，近來結束工作後，為了開心迎接新的一年，特地請假飛出國跨年，沒想到卻在下飛機時慘摔在地，笑翻大票網友。

▲丫頭外型甜美，活潑敬業的螢幕形象深植人心。（圖／翻攝自丫頭Instagram）



丫頭28日下午收工後，就開心透露，已經請了假要飛到國外去跨年，「第一次不是因為工作飛去跨年，覺得開心，大家今年去哪裡跨年呢？」不久後，她曬出在搭機時的美照，穿著藍白色條紋連身裙，對著鏡頭露出甜美微笑，由於機艙內部看起來十分高級，不少人猜測是不是私人飛機？她則親自留言回覆：「小飛機而已啦。」

▲丫頭飛出國跨年。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

有趣的是，丫頭雖然還沒有透露這次要飛去哪，不過抵達目的地後，她除了在度發文報平安，同時也曬出一張下機慘摔倒地的照片笑說，「我安全抵達下飛機了，大家放心，這裏天氣很好，地面很乾。」

▲丫頭下飛機慘摔，整個人趴倒在地。（圖／翻攝自丫頭Instagram）

畫面中，丫頭整個人趴在飛機旁的連結樓梯，幾乎呈現「大字型」摔在地上，還不忘笑說，「我正在親吻大地。」超犧牲畫面曝光，讓不少網友笑虧，「史上最強的外拍」、「腳抬的很到位」，也有粉絲心疼表示，「天哪感覺很痛」、「沒事吧」，在網路上掀起一陣熱議。