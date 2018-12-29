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哈林《聲林》犀利講評PTT激推！　蕭敬騰驚嘆：超級無敵大前輩

記者劉宜庭／綜合報導

《聲林之王》本周播出第11集，要從28人中選出前12強，且由選手自己選擇要PK的對象，除了激烈賽事，新一集的飛行導師，由哈林（庾澄慶）擔任，他除了和Gail攜手合唱經典作品《老實情歌》，專業又嚴厲的講評，也成為觀眾熱議焦點之一。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲哈林講評獲網友好評。（圖／ETtoday）

▲《聲林之王》第11集飛行導師請來哈林。（圖／ETtoday）

哈林一出場，就令蕭敬騰驚呼，「就是超級無敵大前輩阿」，更讓林宥嘉形容是「導師的導師」。他的講評也十分嚴厲，包括一開始面對選手葉柔的表演，先是誇讚她用比較後面的部位發聲，稱讚對方帶有鼻腔的聲音，很有辨識度，「但到了KEY較高、比較需要力量的部分，聲音就跑掉了。」

而當張家瑋與林孟辰進行PK時，哈林也逐一講評，然而面對2選手表演都有饒舌，他直接表示，「饒舌要有一個精氣神」、「我是什麼人，我饒什麼舌」，為此，他坦言無法進行評分，儘管蕭敬騰和林宥嘉最後選擇了林孟辰晉級，因為規定，他雖然無法改變比賽結果，仍不禁坦言：「我還是覺得這一組，應該待定。」

至於莊凌芸與林茉曦PK時，哈林稱讚莊凌芸聲音有特色，但到了副歌卻出現狀況，「突然她吼出來，會有一點點失控的感覺。」至於林茉曦，他認為雖然她唱跳穩定，但較沒有「突出點」，於是儘管老蕭、林宥嘉分別給雙方一票，決定權落在哈林手上，他仍決定讓2人都進入待定區，「我認為他們都沒有辦法晉級。」接著他不忘問說，「我這樣會太嚴格嗎？」讓一旁的老蕭忍不住回，「誰叫你是哈林老師。」顯見他對於專業領域，十分有見解且非常嚴格。

▲哈林講評獲網友好評。（圖／ETtoday）

▲哈林講評犀利又中肯，大獲網友好評。（圖／ETtoday）

一直到李友廷自彈自唱創作曲，哈林才首度鬆口認證，大讚這是他錄《聲林之王》以來，看到最精彩的一位選手，驚嘆對方只用一把吉他，就做出了BASS、SOLO、和弦等效果，「他不是一個歌手，他是一個音樂人。」

面對許維芳與巫詠歡的表現，哈林同樣表示無法選擇，讓2名原先備受看好的選手，都進入了待定區。他表示，許維芳表演前半段還不錯，但後半段突然改編插進另首歌，「有點判若兩人，也接不起來。」他也認為，巫詠歡當天表現的穩定度，也一直出現狀況，才會讓他無法做出選擇。

哈林專業又中肯的講評，比原先已經十分嚴格的蕭敬騰更加犀利，卻也獲得不少網友好評，認為他說每句話都有點到重點，無論是在《ETtoday星光雲》臉書直播間、東森新聞雲APP、PTT等討論區，都有觀眾留言讚，「哈林當評審真的是滿厲害的，很喜歡他的講評」、「哈林很中肯很有趣」、「哈林講得很好欸」、「哈林講評夠專業」、「推哈林」、「哈林真的是會評」、「很喜歡哈林當評審，有笑點有專業，希望他可以常來」。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位: https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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聲林之王, 哈林, 庾澄慶

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