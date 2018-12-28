藏鏡人要結婚了！　消失2年「正面照」首曝光…網暴動：超美

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜藏鏡人要結婚了！網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉）過去拍攝影片時，總會有一個「甜美女聲」一起搭配，女方卻從沒在鏡頭前露面，網友習慣稱她「藏鏡人」。後來，藏鏡人因為工作關係，大約從2年前開始，就鮮少出現在影片中，如今，她終於曝光「正面照」，近期也傳出好消息，準備要舉辦婚禮了。

▲蔡阿嘎28日發文透露，藏鏡人要結婚了。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



蔡阿嘎28日晚間曬出一張合照，帶著二伯和蔡桃貴一起，和許久不見的藏鏡人開心合影，文中更興奮表示，「哈哈～好久不見的藏鏡人！！因為都在南部工作，無法常上台北拍影片，然後…她近期…也要辦婚禮了喔！！！（爆卦）」除了獻上祝福，他也笑說，「團隊的大家正式全員結婚了耶！」

畫面中，雖然藏鏡人上半身被打上馬賽克，但仍能看出她穿著牛仔服搭配薄紗長裙，露出纖細手臂，身高乍看之下和二伯差不多，優雅穿搭散發出過人氣質。有趣的是，照片中的蔡桃貴，眼神方向也似乎剛好盯著藏鏡人看，讓不少網友笑虧，「看蔡桃貴就知道藏鏡人本人很漂亮」、「蔡桃貴專心看漂亮姐姐」、「蔡桃貴一直看美女」。

值得一提的是，藏鏡人過去在影片中，大多以聲音方式出現，從未真正入鏡，後來因為工作關係，大約2年時間都未「現聲」，如今突然爆出結婚喜訊，且這也是她罕見從幕後走到鏡頭前，首度曝光正面照，讓不少粉絲激動不已，紛紛暴動留言，「藏鏡人感覺很美」、「感覺是仙女」、「感覺是氣質路線的」。

▲日前有網友好奇藏鏡人為什麼很少出現在影片中，蔡阿嘎回應。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

先前有網友好奇提問，藏鏡人為何較少出現？甚至一度有網路傳聞猜測，「藏鏡人因為是前女友和二伯王不見王？」蔡阿嘎當時澄清，和藏鏡人真的沒有交往過，也不是互相的菜，純粹是藏鏡人因為工作的關係，離開了台北，所以才會很少出現在影片中。

日前蔡阿嘎進行100題Q&A活動時，也曾有網友問：「有沒有什麼話想對藏鏡人說呢？畢竟是老友，一開始影片也跟她一起合拍，算起來是老搭檔。」彷彿真的認為藏鏡人和蔡阿嘎之間發生什麼事，蔡阿嘎解釋：「我們其實三不五時就會見個面，只是因為藏鏡人在中南部工作比較忙，比較少時間上來台北。」大家並沒有斷了聯絡。

▲蔡阿嘎全文及網友反應。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）