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陳冠希1歲女玩具箱「7位數天價」曝光！　網友一看全驚呆

記者劉宜庭／綜合報導

港星陳冠希（Edison）與女友秦舒培迎來女兒Alaia後，性格上漸漸轉變得柔情許多，也常透過社群網站，分享一系列育兒點滴，近來PO出愛女玩著玩具的萌照，照片中「天價玩具箱」，卻意外成為眾人關注焦點，引發一陣熱議。

▲陳冠希1歲女玩具箱7位數天價曝光。（圖／翻攝自陳冠希Instagram）

▲陳冠希1歲女玩具箱7位數天價曝光。（圖／翻攝自陳冠希Instagram）

▲陳冠希與女友秦舒培迎來女兒Alaia後，經常分享一系列育兒點滴。（圖／翻攝自陳冠希Instagram）

陳冠希25日聖誕節當天，透過Instagram發文，曬出一張寶貝女兒的萌照寫道，「Alaia的玩具箱。」畫面中，只見1歲Alaia整個人坐進巨大箱子中，手上緊抱著娃娃，頭綁著馬尾搭配空氣感瀏海，一雙圓圓大眼，更是萌翻大票網友。

▲陳冠希1歲女玩具箱7位數天價曝光。（圖／翻攝自陳冠希Instagram）

▲陳冠希1歲女玩具箱要價不斐。（圖／翻攝自陳冠希Instagram）

然而，更引人注意的是，陳冠希女兒的玩具箱，其實要價不斐，據悉，這是潮牌Supreme及LV在2017年聯名推出的系列商品中，最貴的夢幻逸品「Malle Courrier 90硬箱」，剛上市時要價台幣211萬元，如今在拍賣行的價格更是翻了近2倍，網紅周揚青先前也曾曬出同個箱子。

▲小豬周揚青LVx Supreme。（圖／翻攝周揚青IG）

▲周揚青過去也曾曬出同款箱子。（圖／翻攝自周揚青Instagram）

陳冠希本身就經營潮牌事業，女友秦舒培則是大陸超模，是許多高級時裝品牌的代言人，2人生下女兒Alaia後，常替愛女打扮得十分時髦，沒想到如今連玩具箱都是如此「天價」，讓不少網友直呼羨慕，也意外掀起一陣熱議。

▲陳冠希1歲女玩具箱7位數天價曝光。（圖／翻攝自陳冠希Instagram）

▲陳冠希1歲女玩具箱7位數天價曝光。（圖／翻攝自陳冠希Instagram）

▲Alaia一出生就有穿不完的潮牌衣。（圖／翻攝自陳冠希Instagram）

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