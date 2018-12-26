爸開心扮聖誕老人　女兒「尖叫躲牆角」崩潰大哭：我要麻麻！

記者劉宜庭／綜合報導

聖誕老人一向給人溫暖慈祥的形象，每逢一年一度的聖誕節，全球各地的孩子們更是興奮不已，希望能從聖誕老公公手中獲得禮物。然而，徐若瑄的表弟在25日這天，為了給孩子們一個驚喜，特地扮成聖誕老人，沒想到卻讓寶貝女兒嚇到崩潰大哭！

▲徐若瑄表弟扮成聖誕老人，結果把女兒嚇哭了。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）



徐若瑄25日晚間透過Instagram發文，PO出一段影片笑說：「我貼心的卓儒表弟扮成聖誕老公公想逗女兒開心，結果…＃女兒聖誕不快樂。」畫面中，只見徐若瑄表弟扮成聖誕老公公，穿著一身大紅造型現身愛女房間，沒想到2個女兒不但不捧場，全都躲到牆角不給抱。

▲女兒崩潰哭喊「我要麻麻！」（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

不僅如此，其中一名女兒，看見父親扮成聖誕老公公，似乎因此嚇到大哭，期間還數度崩潰尖叫。徐若瑄表弟見狀，趕緊拆下假鬍鬚安撫，「好啦！拔拔跟你玩的啦，爸比抱一下。」女兒仍不領情，不但拒絕讓他抱，同時還不斷嘶吼喊著，「我要麻麻！我要媽咪！」當場讓他哭笑不得。

影片曝光後，逗趣又溫馨的畫面笑翻眾人，不少網友紛紛留言笑說，「這個好笑，女兒哭慘了」、「好可愛」、「失敗的聖誕老人」，在網路上意外掀起不少討論。

▼徐若瑄表弟扮成聖誕老人，結果把女兒嚇哭了。（影片／取自徐若瑄Instagram，如遭刪除請見諒。）