斷開妞妞「新鬼嫂」上《玩很大》！　小鬼公開「躺肩依偎照」：太好了

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》開播已滿4週年，無論是來賓或遊戲關卡都有令人印象深刻的一集，還記得元元（吳婕安）日前被要求「服侍」小鬼（黃鴻升）嗎？她當時真的和對方同床的敬業表現，獲得許多網友大讚不做作，26日再度獲邀上節目，她搞笑戲稱自己是「鬼嫂」的話一說出口，在場所有人都驚呼連連。

▲小鬼和元元各自都在IG曬出親密照。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、1105ya）



《綜藝玩很大》最近前往雲林出外景，李興文、陳大天、盧學叡、山豬、逸祥、宛宛兒、瑪莉亞、依依和王彩樺都是受邀來賓，其中元元格外引起關注，她在Instagram曬出和小鬼的一系列親密照，頭貼頭、任由男方躺在肩膀上等合照，看得出來兩人交情很好。

▲《玩很大》26日在雲林開工。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw）



由於上次一到就寢時間，元元代表黃隊接受「女神陪你睡」的懲罰，她甜喊：「鬼主人我來囉！」火辣現身為小鬼說睡前故事，她26日再度留下曖昧話語：「鬼主人～～～今天想聽什麼故事？」男方也在IG開心回應：「太好了！今晚有故事可以聽了！」超好福利羨煞一票網友。

▲▼元元和小鬼日前在節目中的互動引起不小關注。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）



有趣的是，在宛宛兒的IG限時動態中，KID笑指小鬼是鬼主人、元元是鬼女僕，個性直率的元元不但不介意，反而大方自稱是「鬼嫂」，瞬間炒熱現場氣氛，不但宛宛兒狂喊：「齁齁齁」，KID也笑喊：「老公老公老公公！」節目未播就引起一波討論。

▲▼元元開玩笑戲稱自己是「鬼嫂」，瞬間炒熱現場氣氛。（圖／翻攝自Instagram／wan_wan_720）



小鬼日前到韓國出外景，妞妞在這段時間被目擊到謝富丞家過夜，隔了12個小時才再度離開，因此被質疑腳踏兩條船，他事後大器回應：「我們一直是好朋友，她有她交友的權利，不管她要或不要跟任何人交往，都是沒有錯的～身為好朋友，真心希望她幸福快樂。」女方不久後也表示：「我和鬼哥一直都是好朋友，謝謝鬼哥的關心！祝你工作順利啦～哈哈哈哈，也謝謝大家的關心！祝大家聖誕節快樂！」

▲妞妞和元元外型亮麗，吸引不少男網友追蹤。（圖／翻攝自Instagram／iop_1004、1105ya）