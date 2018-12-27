「大小姐」吳兆絃滿18歲了！　「混血神基因」全家顏值爆表

記者潘慧中／綜合報導

吳兆絃8歲與愛子組「大小姐」出道，至今仍時常在社群網站分享生活，她27日開心宣布：「祝我生日快樂！18年前的今天我出生了！」曬出父母親、弟弟和她的童年合照，神基因吸引不少網友狂讚：「根本和媽媽長得一模一樣！」

▲▼吳兆絃前幾天提前慶祝生日。（圖／翻攝自Instagram／frances_wu1227）



吳兆絃擁有四分之一法國血統，在舊照片中，可以看到小時候的她被爸爸抱在懷裡，父親的大眼睛和笑起來的嘴角弧度幾乎和她一樣，媽媽則是留著中分長髮入鏡，身穿綠色格紋洋裝很有氣質，臉型和神韻和現在的她可說是如出一轍。

▲吳兆絃曝光父母親照片。（圖／翻攝自Instagram／frances_wu1227）



此外，吳兆絃透露從小就是巨嬰，自然產的媽媽當時狂罵髒話，聽完爸爸轉述的話，她不禁愧疚道歉：「sorry啦～我也不知道我會這麼大隻啊。」而且預產期本來訂在聖誕節，她卻整整晚了2天才出生，「但也是我長到現在都這麼健康的原因吧～。」

▲吳兆絃還有一個寶貝弟弟。（圖／翻攝自Instagram／frances_wu1227）



正式成年的這天，吳兆絃感到很不可思議，她期許新的一年能過得很精彩，「我要讓他很豐富、很充實、很幸福，以後回想我18歲那年可以又哭又笑的說著我的故事。」重新翻開童年照，她也自信表示以前蠻可愛的，「感覺我都沒變啊！而且我小時候眉毛也太好看了吧！」

▲吳兆絃成年了。（圖／翻攝自Instagram／frances_wu1227）



吳兆絃IG全文：

祝我生日快樂

18年前的今天我出生了

偷偷跟大家說我是巨嬰喔「3800g」

其實不是我的生日，而是媽媽的母難日，媽媽是用自然產把我生下來的，聽爸爸說媽媽在生我的時候狂罵髒話 sorry啦～我也不知道我會這麼大隻啊 而且我的預產期是聖誕節12/25，我還晚了兩天出生呢 但也是我長到現在都這麼健康的原因吧～成年了...真的很不可思議...雖然我很想趕快長大，但這太突然了啦(￣∇￣)

18歲這年就讓他精彩的過吧！我要讓他很豐富、很充實、很幸福，以後回想我18歲那年可以又哭又笑的說著我的故事

我愛我爸愛我媽愛我弟 愛所有愛著我的大家包括你們大家

（我小時候真可愛 感覺我都沒變啊！而且我小時候眉毛也太好看了吧）

你們覺得我跟（我弟、我媽、我爸）誰比較像