想靠「這件浴袍」重燃愛火！　劉雨柔一穿…老公笑瘋：要拜拜嗎

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2017年和職業格鬥選手黃育仁（Jeff Huang）登記結婚，即使已經是老夫老妻模式，仍認為在家要略做打扮，「不能是黃臉婆的樣子！」本來多是性感打扮的她，擔心老公會膩，有次決定買不同風格的浴袍，卻被老公取笑：「以為妳要拜拜。」

▲▼劉雨柔平常在家大多打扮得很性感。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



劉雨柔平常的居家打扮偏性感風，不是連身睡衣露出屁股蛋，就是細肩帶爆乳連身衣，長期下來怕老公會膩，於是決定上網買一件超萌浴袍，「搞不好他會有一種回到童趣的那種時候，可能會看到我可愛的一面，會重新再愛上我一次。」

▲劉雨柔想嘗試不同風格重燃愛火。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



劉雨柔把浴袍帶到《上班這黨事》的錄影現場，那是一件鮮黃色的鳳梨浴袍，老公一看到就直接吐槽：「妳做人可不可以認份一點？」一穿這件衣服，老公就笑到不行，她事後也坦言不適合自己，「喜歡歸喜歡，但不能放在自己身上。」

▲▼劉雨柔穿上鳳梨浴袍，被老公嫌棄以為要拜拜。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



事實上，劉雨柔婚後和老公的感情越來越甜蜜穩定，生活難免有磨合，也曾吐露出結婚後的細微小轉變，「現在不只要照顧自己，還多了一個老公要照顧，這比什麼都重要，兩個人都健健康康，才能走得長長久久，結婚，就是這麼一回事！」體悟出長久維持婚姻的關鍵。