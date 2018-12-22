ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

想靠「這件浴袍」重燃愛火！　劉雨柔一穿…老公笑瘋：要拜拜嗎

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2017年和職業格鬥選手黃育仁（Jeff Huang）登記結婚，即使已經是老夫老妻模式，仍認為在家要略做打扮，「不能是黃臉婆的樣子！」本來多是性感打扮的她，擔心老公會膩，有次決定買不同風格的浴袍，卻被老公取笑：「以為妳要拜拜。」

▲▼劉雨柔想靠「這件浴袍」重燃愛火（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲▼劉雨柔平常在家大多打扮得很性感。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲▼劉雨柔想靠「這件浴袍」重燃愛火（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

劉雨柔平常的居家打扮偏性感風，不是連身睡衣露出屁股蛋，就是細肩帶爆乳連身衣，長期下來怕老公會膩，於是決定上網買一件超萌浴袍，「搞不好他會有一種回到童趣的那種時候，可能會看到我可愛的一面，會重新再愛上我一次。」

▲▼劉雨柔想靠「這件浴袍」重燃愛火（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲劉雨柔想嘗試不同風格重燃愛火。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

劉雨柔把浴袍帶到《上班這黨事》的錄影現場，那是一件鮮黃色的鳳梨浴袍，老公一看到就直接吐槽：「妳做人可不可以認份一點？」一穿這件衣服，老公就笑到不行，她事後也坦言不適合自己，「喜歡歸喜歡，但不能放在自己身上。」

▲▼劉雨柔想靠「這件浴袍」重燃愛火（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲▼劉雨柔穿上鳳梨浴袍，被老公嫌棄以為要拜拜。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲▼劉雨柔想靠「這件浴袍」重燃愛火（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

事實上，劉雨柔婚後和老公的感情越來越甜蜜穩定，生活難免有磨合，也曾吐露出結婚後的細微小轉變，「現在不只要照顧自己，還多了一個老公要照顧，這比什麼都重要，兩個人都健健康康，才能走得長長久久，結婚，就是這麼一回事！」體悟出長久維持婚姻的關鍵。

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

推薦閱讀

孫生：小學都吃里長便當　利菁沒忘承諾「今年來我家吃團圓飯」！

吳奇隆1220報喜藏「❤妻密碼」　網神解4組數字：命中註定劉詩詩！

7年「從不在老公面前放屁打嗝」！　謝和弦混血妻5招「維持熱戀」

右胸流黃膿分泌物「以為得乳癌」　她體檢後…被告知「腦要開刀」！

楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

兒子「一個舉動」讓她崩潰！　艾莉絲「好狼狽」：在客廳狂喊救命

李毓芬頭髮越剪越短！　逆齡「肩上2公分」狂飄仙氣

王仁甫12歲女兒「越大越美」！　完全遺傳季芹鉛筆腿

聖誕交換禮物苦主是他！　睡一半「藍芽喇叭爆炸」還要賠8千

《通靈2》一殺青…瑤瑤「大開深V挖空」！　側拍超邪惡：辣一點

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

地表最強交換禮物！　周杰倫爽收昆凌「999.89萬藍寶堅尼SUV」

小玉、笑笑「嘴對嘴照」終於公開！　解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸：說好的醜毛衣趴呢？　金鋼狼聯手好友惡整！網笑爆：趴樹下當禮物

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！　男星驚：大到不用出門遛狗

蔡依林大談肉體慾望！「想跟他去房間」破尺度喊：我40歲了

張杰曬女兒了！　首曝「雙胞胎近照」網激動：終於等到了

7年「從不在老公面前放屁打嗝」！　謝和弦混血妻5招「維持熱戀」

妹妹手冷「一人牽一隻放口袋」！　雙胞胎哥「寵妹日常」爆紅

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦！　碰鼻子、十指緊扣甜炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉雨柔, 黃育仁, Jeff Huang

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金鐘視帝一層樓高跳下出意外　街頭一打九激戰畫面曝光
  2. 30年前棒打老虎回來了！黃子佼卜學亮「合體」玩經典　
  3. 《爸爸5》2年鄧倫小山竹合體！　萌娃一露甜笑…大門牙消失啦
  4. 賀一航兒頂「星二代光環」　曾治豪「我爸爸不能換」
  5. 拒領州長薪水「7年省下4億」　阿諾史瓦辛格：為了效率，我免費工作
  6. 容嘉認「嫩臉這部位」變了！　23年「對比照」網看傻：我的天啊
  7. 騎車找林昶佐只為給他聽新歌！　樂團超熱血求建議
  8. 周揚青「澎皮塑膠臉」破功　合照阿嬌「0死角天然臉」秒被擊敗！
  9. 想靠「這件浴袍」重燃愛火！　劉雨柔一穿…老公笑瘋：要拜拜嗎
  10. 謝和弦狂親老婆！從床上到廚房　吻到爆雞皮：又談了次戀愛

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366